Počeo upis prvačića, a evo do kada traje

Izvor:
ATV
01.02.2026
07:56
Komentari:0
Od danas pa do 31.marta počinje upis djece za prvi razred preko platforme E-upis saopštili su u Ministarstvu prosvjete i kulture.
Primjenom ove platforme roditeljima je olakšan proces upisa djece u školu jer nisu u obavezi da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih, te uvjerenja o državljanstvu i prebivalištu.
Platformi se može pristupiti sa bilo kog uređaja - računara, tableta ili mobilnog telefona, a neophodno je popuniti osnovne podatke za prijavu djeteta na linku.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu