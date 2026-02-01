Počeo upis prvačića, a evo do kada traje

Od danas pa do 31.marta počinje upis djece za prvi razred preko platforme E-upis saopštili su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Primjenom ove platforme roditeljima je olakšan proces upisa djece u školu jer nisu u obavezi da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih, te uvjerenja o državljanstvu i prebivalištu.

Platformi se može pristupiti sa bilo kog uređaja - računara, tableta ili mobilnog telefona, a neophodno je popuniti osnovne podatke za prijavu djeteta na linku.