Počeo upis prvačića, a evo do kada traje

Izvor:

ATV

01.02.2026

07:56

Komentari:

0
Почео упис првачића, а ево до када траје
Foto: ATV

Od danas pa do 31.marta počinje upis djece za prvi razred preko platforme E-upis saopštili su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Primjenom ove platforme roditeljima je olakšan proces upisa djece u školu jer nisu u obavezi da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih, te uvjerenja o državljanstvu i prebivalištu.

Platformi se može pristupiti sa bilo kog uređaja - računara, tableta ili mobilnog telefona, a neophodno je popuniti osnovne podatke za prijavu djeteta na linku.

Tagovi:

upis u školu

prvačići

Komentari (0)
