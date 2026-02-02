Бошњачки вјештаци "ослобађају" Дудаковића: Није "способан" за суђене за злочине над Србима

Извор:
СРНА
02.02.2026
16:12
Коментари:3
Вјештаци медицинске струке сагласни су да бивши командант Петог корпуса такозване Армије БиХ Атиф Дудаковић није способан за суђење за злочине почињене над српским народом у Крајини.
Налазе је данас представио тим вјештака медицинске струке из Тузле на статусној конференцији Суда БиХ.
Специјалиста радиотерапије и онкологије Хасан Осмић рекао је да би физички било веома ризично за Дудаковића, који се тренутно налази на бањском лијечењу, да присуствује судском процесу.
Неурпсихијатар Русмир Софтић тврдио је да Дудаковић није способан активно учествовати у поступку нити у припремању одбране.
Они су заједно са интернистом кардиологом Ларисом Диздаревић Худић представили налазе након што су 25. децембра прошле године обавили преглед оптуженог Дудаковића.
Предсједавајућа Судског вијећа Жељка Маренић дала је рок од седам дана Тужилаштву и одбрани да се писмено изјасне о налазима вјештака након чега ће бити донесена одлука.
Дудаковићу се суди за злочине почињене над српским борцима и цивилима на подручју Босанског Петровца, Кључа, Босанске Крупе и Санског Моста.
Поред њега оптужени су и припадници Петог корпуса Санел Шабић, Ибрахим Шиљедић, Сафет Салихагић, Адис Зјакић, Хасан Ружнић, Реџеп Злојић, Самир Солаковић, Фатмир Муратовић, Мухарем Алешевић, Хусеин Балагић, Един Домазет, Ејуб Кожењић, Ибрахим Надаревић и Саид Мујић.
Оптужница их терети за убиство више од 300 Срба, међу којима највише цивила, углавном старије доби, као и војника који су се предали или били заробљени.
