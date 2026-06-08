Gdje je najčistije more na Crnogorskom primorju?

Ljubitelji kristalno čistog mora imaju razlog za zadovoljstvo pred početak ljetne sezone. Najnovija mjerenja kvaliteta morske vode duž crnogorskog primorja pokazala su da je Jadran u odličnom stanju, a na više od 90 odsto ispitanih lokacija voda je ocijenjena najvišom ocjenom.

Rezultati redovnog monitoringa potvrđuju da su najpopularnija kupališta bezbjedna za kupače, dok pojedine destinacije bilježe gotovo savršene rezultate.

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Krajem maja 2026. godine Institut za biologiju mora sproveo je opsežno ispitivanje kvaliteta morske vode na čak 114 lokacija duž crnogorskog primorja, a rezultati potvrđuju da je Jadransko more izuzetno čisto i bezbjedno za rekreaciju i kupanje.

Rezultati analiza, koje je objavilo JP Morsko dobro, pokazuju da se na više od 90 odsto ispitanih lokacija voda klasifikuje kao "odlična“. Na manjem broju mjernih mjesta zabilježen je "dobar“ ili "zadovoljavajući“ kvalitet, što potvrđuje da je sanitarna ispravnost mora na visokom nivou u svim važnijim turističkim centrima.

Detaljan pregled po regijama

1. Budvanska rivijera apsolutno dominira po čistoći mora. Od ukupno 34 ispitane lokacije, čak 33 su dobile najvišu moguću ocjenu kvaliteta vode.

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2. Tivat i Boka Kotorska takođe bilježe odlične rezultate. U Tivtu je na svih 10 mjernih mjesta registrovan vrhunski kvalitet vode, dok je u Kotoru na 14 od 15 lokacija more ocijenjena najvišom ocjenom.

3. Na jugu Crne Gore situacija je podjednako dobra. U Ulcinju je na 14 lokacija zabilježen odličan kvalitet mora, dok je u Baru isti rezultat ostvaren na 14 od ukupno 15 ispitanih mjesta.

4. U Herceg Novom su analizirane 22 lokacije. Na njih 18 more je ocijenjeno kao odlično, dok su preostala mjesta dobila ocjene "dobar“ i "zadovoljavajući“ kvalitet.

Kako se vrši kontrola kvaliteta?

Dodatnu sigurnost turistima pruža činjenica da se kontrola kvaliteta morske vode sprovodi prema evropskim standardima. Uzorkovanje i analize obavljaju se na svakih 15 dana, a monitoring će trajati do kraja septembra.

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Posebna pažnja posvećena je mikrobiološkim parametrima, odnosno prisustvu bakterija Ešerihia koli i intestinalnih enterokoka, čime se proverava zdravstvena bezbjednost vode za kupače.

Šta se dešava ako se kvalitet vode pogorša?

Sistem nadzora predviđa da javnost i nadležne inspekcije budu odmah obaviještene ukoliko dođe do odstupanja od propisanih normi. U slučaju da voda na nekoj lokaciji dobije lošu ocjenu, odmah se sprovodi ponovno uzorkovanje kako bi se utvrdilo da li je riječ o privremenoj promeni ili o trajnom zagađenju koje zahtijeva dodatne mjere i intervenciju nadležnih službi.

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Prema prvim mjerenjima u 2026. godini, crnogorska obala u potpunosti je spremna za predstojeću turističku sezonu i dolazak gostiju koji traže čisto, bezbjedno i kvalitetno more za odmor i rekreaciju.

(Kurir)