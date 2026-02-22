Logo
Large banner

Чека се 1. март: Овим знаковима стиже новац који су дуго чекали

22.02.2026

21:21

Коментари:

0
Чека се 1. март: Овим знаковима стиже новац који су дуго чекали
Фото: АТВ

Чека се 1. март као тренутак који доноси снажан енергетски заокрет. Планетарни аспекти почетка мјесеца помјерају фокус са стагнације и ишчекивања ка конкретним резултатима, посебно у сфери финансија и материјалне стабилности.

Ово је период у којем се претходни труд, стрпљење и стратешке одлуке коначно могу претворити у опипљиве добитке.

Астролошке енергије овог прелаза наглашавају једну важну поруку - новац ријетко долази као пука случајност. Март отвара врата онима који су мјесецима градили темеље, улагали вријеме и енергију у своје циљеве, чак и када резултати нису били одмах видљиви. Управо два знака улазе у фазу у којој награда постаје готово неизбјежна.

Бик

За Бикове, почетак марта доноси стабилност и осјећај сигурности који је дуго недостајао. Енергије овог периода активирају поље каријере, рада и личних ресурса, што значи да се могу отворити врата повећања прихода, нових пословних прилика или финансијског олакшања које сте дуго чекали. Оно што је раније дјеловало као спор процес сада добија убрзање.

Новац може доћи кроз резултате претходних одлука, договора или пројеката који су дуго сазријевали. Кључна промјена за Бикове није само у износима, већ у осјећају да се труд коначно исплатио. Период неизвјесности замјењује јаснија слика будућности.

Лав

Лавови улазе у фазу појачане видљивости и признања. Почетак марта доноси енергију која подржава амбицију, иницијативу и храбре потезе, а управо ти потези могу имати директан финансијски ефекат. Ситуације које су дуго биле у фази преговора или одлагања сада могу добити позитиван епилог.

Финансијски прилив може бити повезан са пословним успјесима, бонусима, новим сарадњама или наградама за ранији рад. Лавови ће посебно осјетити да се енергија мијења у њихову корист – као да се околности слажу на начин који доноси конкретну материјалну корист.

Почетак марта тако постаје симбол прелаза из периода чекања у период награде. За Бикове и Лавове, ово је вријеме када се финансијска ситуација може значајно поправити, а осјећај контроле и сигурности постати знатно јачи. Стрпљење, досљедност и вјера у сопствене одлуке сада доносе резултате који се не могу игнорисати, преноси Она.

Подијели:

Тагови :

новац

pare

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

Занимљивости

Четири златне навике из бивше Југославије које штеде новац

1 д

0
Евро паре новац

Занимљивости

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

1 д

0
Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Економија

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

1 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку

2 д

0

Више из рубрике

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Занимљивости

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

4 ч

0
Призор који слама срце: Након одбацивања мајмунче Панч коначно стекао пријатеља

Занимљивости

Призор који слама срце: Након одбацивања мајмунче Панч коначно стекао пријатеља

10 ч

0
Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата

Занимљивости

Водитељка са пирсингом у носу и тетоважама водила вијести: Услиједила је бурна дебата

1 д

0
медвјед

Занимљивости

Медвједи залутали на скијашку стазу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Централне вијести, 22.2.2026.

22

16

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

22

06

Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

21

58

Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

21

45

Бранко Ђурић постао дјед, породила се кћерка Зала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner