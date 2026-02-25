MUP Hrvatske saopštio detalje o nesreći na Uni

Kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je državljanin BiH iz koristoljublja prevozio strane državljane čamcem preko rijeke Une, koji se prevrnuo, nakon čega je pronađeno jedno tijelo.

Nesreća se dogodila na granici BiH i Hrvatske, na području Hrvatske Kostajnice. Policija sumnja da je 32-godišnji državljanin BiH iz koristoljublja čamcem prevozio pet stranih državljana. Čamac se prevrnuo u rijeci Uni, a pronađeno je jedno tijelo nepoznate muške osobe. Spaseni su 18-godišnji i 41-godišnji kineski državljanin, te osumnjičeni.

Nesreća se, podsjetimo, desila na granici između BiH i Hrvatske, na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Rosulje, u ponedjeljak, 23. februara.

Policajci su protiv osumnjičenog podnijeli krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu.

- Sumnja se u počinjenje kaznenih djela "protivzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj", drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma i kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom i sredstvom - ističe se iz uprave.