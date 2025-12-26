Језиве пријетње бившој пуници: Ето мене са пушком, све ћу вас побити

Извор:
26.12.2025
Основни суд на Сокоцу потврдио је оптужницу против мушкарца чији су иницијали М.Р, који је пријетио бившој пуници да ће њу и остале убити.
Оптужницом се ставља на терет М.Р. да је у мају прошле године путем телефона рекао бившој пуници чији су иницијали Р.Б. са Пала:
"Сад ћете видјети, ето мене са пушком, све ћу вас побити", саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Ове ријечи су код Р.Б. изазвале осјећај страха и угрожености за лични живот, чиме је М.Р. угрозио спокојство члана своје породице.
Тужилаштво је поднијело оптужницу због сумње да је М.Р. починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
