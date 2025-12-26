Logo
Језиве пријетње бившој пуници: Ето мене са пушком, све ћу вас побити

Извор:

АТВ

26.12.2025

10:06

Svađa partneri
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Основни суд на Сокоцу потврдио је оптужницу против мушкарца чији су иницијали М.Р, који је пријетио бившој пуници да ће њу и остале убити.

Оптужницом се ставља на терет М.Р. да је у мају прошле године путем телефона рекао бившој пуници чији су иницијали Р.Б. са Пала:

"Сад ћете видјети, ето мене са пушком, све ћу вас побити", саопштено је из Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Никола Шобот и Даријана Кецман

Друштво

Стипендије и бесплатно љетовање за штићенике Дома "Рада Врањешевић"

Ове ријечи су код Р.Б. изазвале осјећај страха и угрожености за лични живот, чиме је М.Р. угрозио спокојство члана своје породице.

Тужилаштво је поднијело оптужницу због сумње да је М.Р. починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.

Пријетње смрћу

Sokolac

Потврђена оптужница

