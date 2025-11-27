Logo
Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи

СРНА

27.11.2025

09:01

Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи
Фото: Pexels

Хрватски ауто-клуб саопштио је да су због олујног вјетра поједине дионице путева затворене за све групе возила, а бројна су ограничења у путном и морском саобраћају.

Коловози су мокри или влажни и клизави у већем дијелу земље. На путевима у горју и Јадранској магистрали могући су одрони.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави

Из ХАК-а позивају возаче да брзину и начин вожње прилагоде условима на путу, одржавају безбједносни размак између возила и не крећу на пут без прописне зимске опреме.

Због саобраћајног удеса између петљи Чавле и Киковице у смјеру Загреба вози се уз ограничење брзине од 60 километара на час.

Учионица

Регион

Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера

Због радова на ауто-путу између петљи Сесвете и Загреб исток у смјеру Загреба, вози се једним траком у колони од четири киломретра.

