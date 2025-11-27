ЦИА: Осумњичени радио за бројне америчке владине агенције у Авганистану

Извор:
СРНА
27.11.2025
08:49
Коментари:0
Осумњичени за напад на припаднике Националне гарде САД код Бијеле куће у Вашингтону радио је за бројне америчке владине агенције у Авганистану, изјавио је директор Централне обавјештајне агенције ЦИА Џон Ретклиф.
Он је за "Фокс њуз" рекао да је осумњичени дошао у САД 2021. године на основу одобрења администрације бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена због раније сарадње са америчком владом.
Ретклиф је истакао да је осумњичени био припадник партнерских снага у Кандахару, које су расформиране након хаотичне евакуације америчке војске и других држављана САД из Авганистана.
Хроника
У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе
Држављанин Авганистана ухапшен је раније након што је ранио двојицу припадника Националне гарде, који су касније подлегли повредама.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је напад на припаднике Националне гарде САД био чин тероризма и злочин против човјечности.
Он је наредио да се провјере сви они који су дошли из Авганистана у САД током Бајденовог мандата.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму