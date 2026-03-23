Opština odlučila: I ove godine besplatan vozački ispit za sve "vukovce"

23.03.2026
11:18
Opština Istočno Novo Sarajevo i ove godine će u potpunosti finansirati polaganje vozačkog ispita za sve vukovce Srednje škole "28. juni" i Srednjoškolskog centra "Istočna Ilidža" koji imaju prebivalište na području ove lokalne zajednice.
Opština Istočno Novo Sarajevo i ove godine nastavlja praksu podrške najboljim učenicima i već treću godinu zaredom u potpunosti finansira polaganje vozačkog ispita za sve vukovce.
Za učenike koji su odlični, ali nisu završili sve razrede sa prosjekom 5,00, obezbijeđeno je sufinansiranje 50 odsto troškova.
"Trud i zalaganje se prepoznaju i nagrađuju", poručuju iz Opštinske uprave.
Više informacija o načinu prijave i rokovima mogu se pronaći na zvaničnoj stranici opštine Istočno Novo Sarajevo.
