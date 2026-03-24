Šta se dogodilo juče 15 minuta prije objave Donalda Trampa koja je oborila cijenu nafte?

24.03.2026

11:36

Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?
Foto: Tanjug/AP/Demaree Nikhinson

Trgovci su uložili oko pola milijarde dolara na tržištu nafte približno 15 minuta prije nego što je Donald Tramp objavom o „produktivnim“ razgovorima s Iranom izazvao pad cijena sirove nafte i povećanu volatilnost, piše Finanšl tajms (Financial Times).

Oko 6.200 ugovora za Brent i Vest Teksas intermedijet (West Texas Intermediate – WTI) promijenilo je vlasnika između 6.49 i 6.50 po njujorškom vremenu u ponedjeljak, svega 15 minuta prije Trampove objave na Trut sošal (Truth Social), u kojoj je naveo da su posljednjih dana vođeni „produktivni razgovori“ s Teheranom o okončanju rata u Iranu.

Vrijednost tih transakcija iznosila je oko 580 miliona dolara, prema procjenama Finanšl tajmsa zasnovanim na podacima Blumberga (Bloomberg).

Obim trgovanja Brentom i WTI-jem naglo je porastao u istom periodu, već 27 sekundi prije 6.50. Nije poznato da li iza ovih transakcija stoji jedan ili više učesnika na tržištu.

Trampova objava u 7.04 izazvala je nagli pad na globalnim energetskim tržištima, uz istovremeni rast fjučersa na indeks S&P 500 i evropskih akcija, jer su investitori smanjili očekivanja o produženom sukobu.

„Teško je dokazati uzročnost, ali postavlja se pitanje ko bi u tom trenutku bio spreman na relativno agresivnu prodaju ugovora, svega 15 minuta prije objave“, izjavio je tržišni strateg jedne američke brokerske kuće.

Bijela kuća saopštila je da „ne toleriše nijednog zvaničnika administracije koji nezakonito profitira na osnovu insajderskih informacija“, dodajući da su takve tvrdnje bez dokaza „neosnovane i neodgovorne“.

Nekoliko hedž fondova ukazalo je da je ovo samo jedan u nizu slučajeva velikih transakcija u posljednjim mjesecima koje su se dogodile neposredno prije zvaničnih objava američke vlade.

Jedan upravnik portfelja ocijenio je da je serija dobro tempiranih trgovina izazvala „značajan nivo frustracije“ među investitorima.

„Moj osjećaj, nakon 25 godina praćenja tržišta, jeste da je ovo zaista abnormalno. Ponedjeljak ujutru, bez važnih podataka i bez nastupa zvaničnika Federalnih rezervi (Federal Reserve). To je neobično velika trgovina za dan bez značajnih rizika od događaja... Neko je upravo postao mnogo bogatiji“, dodao je.

Kasnije tokom dana, predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf) na platformi Iks (X) demantovao je da su vođeni bilo kakvi pregovori između Vašingtona i Teherana, što je dovelo do novog pada globalnih akcija i porasta kupovine na energetskim tržištima, navodi Finanšl tajms.

Sve najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku pratite u našem specijalnom blogu.

(Jutarnji.hr)

