Србин (46) оптужен за силовање проститутке у Швајцарској: Држао је закључану у стану и брутално мучио

24.03.2026
09:12
Држављанин Србије (46) оптужен је за језиво силовање проститутке у Швајцарској. Случај је забиљежен 2024. године на Божић, а према оптужници, терети се за вишеструко силовање, наношење тешких тјелесних повреда и противправно лишење слободе.
Према писању швајцарских портала, драма је почела након што је Србин отишао у један бордел у Базелу, гдје је, како је сам признао, "провео два сата са младом грчком проститутком", што га је коштало 540 швајцарских франака.
Међутим, оно што је услиједило, према оптужници, претворило се у ноћну мору. Након изласка из бордела, Србин ју је одвео у свој стан, закључао и сатима злостављао.
Тужилаштво тврди да је жртву приморавао да конзумира наркотике, укључујући кокаин и метамфетамин, као и препарат камагру, након чега ју је сексуално злостављао.
"Према њеном свједочењу, понижавао ју је и контролисао, водећи је по стану и терајући је на деградирајуће радње.
Са друге стране, оптужени негира кривицу и тврди да је све било уз обострани пристанак.
"Молим се за њу и њену кћерку сваке ноћи", изјавио је пред судом.
Вјештачењем је утврђено да оптужени има антисоцијални поремећај личности, што додатно компликује случај.
Тужилаштво за њега тражи чак 12 година затвора, као и меру протјеривања из Швајцарске у трајању од 20 година. Пресуда у овом шокантном случају очекује се у понедељак.
Кључни доказ у овом случају је узнемирујући видео снимак настао 25. децембра у Универзитетској болници у Базелу. На њему се види осумњичени и престрављена жена која медицинском особљу даје међународно препознат знак за помоћ, више пута отвара и затвара шаку.
"На снимку се види како жена покушава да сигнализира да је жртва насиља, док осумњичени мирно разговара са медицинском сестром.
