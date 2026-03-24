Европа у паници: Војска изашла на улице

Војници су у понедјељак распоређени на улице водећих белгијских градова како би појачали безбједност јеврејске заједнице након антисемитских напада у Белгији и Холандији.
Овај потез услиједио је након експлозије овог мјесеца у синагоги у Лијежу, коју су власти окарактерисале као антисемитски чин.
"Од данас враћамо војнике на улице у Бриселу и Антверпену јер је безбедност основно право", објавио је у понедјељак белгијски министар одбране Тео Франкен на платформи X.
't Stad is weer een beetje veiliger… de Joodse gemeenschap ook. 💪— Theo Francken (@FranckenTheo) March 23, 2026
Распоређивање војника, организовано у сарадњи са савезном полицијом, обезбиједиће сигурност на мјестима гдје се окупљају Јевреји, укључујући синагоге и школе, приопштиле су белгијске власти.
Додатне безбједносне мјере услиједиле су након подметања пожара у синагоги у Ротердаму и експлозије у јеврејској школи у Амстердаму.
