Европа у паници: Војска изашла на улице

24.03.2026

07:56

Војници су у понедјељак распоређени на улице водећих белгијских градова како би појачали безбједност јеврејске заједнице након антисемитских напада у Белгији и Холандији.

Овај потез услиједио је након експлозије овог мјесеца у синагоги у Лијежу, коју су власти окарактерисале као антисемитски чин.

"Од данас враћамо војнике на улице у Бриселу и Антверпену јер је безбедност основно право", објавио је у понедјељак белгијски министар одбране Тео Франкен на платформи X.

Распоређивање војника, организовано у сарадњи са савезном полицијом, обезбиједиће сигурност на мјестима гдје се окупљају Јевреји, укључујући синагоге и школе, приопштиле су белгијске власти.

Додатне безбједносне мјере услиједиле су након подметања пожара у синагоги у Ротердаму и експлозије у јеврејској школи у Амстердаму.

Прочитајте више

Саудијска Арабија и УАЕ улазе у рат са Ираном?

Свијет

Саудијска Арабија и УАЕ улазе у рат са Ираном?

1 ч

0
Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

Свијет

Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

1 ч

0
Лед

Наука и технологија

Ово су научници открили у најстаријем леду на свијету!

1 ч

0
Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

БиХ

Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

1 ч

0

Више из рубрике

Саудијска Арабија и УАЕ улазе у рат са Ираном?

Свијет

Саудијска Арабија и УАЕ улазе у рат са Ираном?

1 ч

0
Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

Свијет

Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

1 ч

0
Гори исток: Руси покренули велику офанзиву, имају нову тактику

Свијет

Гори исток: Руси покренули велику офанзиву, имају нову тактику

1 ч

0
Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

Свијет

Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

43

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

08

28

Вапај из Европске комисије: Ситуација критична!

08

27

Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

08

21

"Највећи дио отпада у Дрини долази из Србије и Црне Горе"

08

20

Синер оборио Ђоковићев рекорд!

