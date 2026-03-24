Саудијска Арабија и УАЕ улазе у рат са Ираном?

24.03.2026
Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати приближавају се могућем активнијем укључивању у сукоб са Ираном, док се рат на Блиском истоку наставља без јасног завршетка, објавио је лист "Волстрит џорнал", позивајући се на изворе.
Према наводима тог листа, државе Персијског залива постепено разматрају већу улогу у сукобу, након што је Саудијска Арабија дозволила америчким снагама коришћење ваздухопловне базе на својој територији.
Извор на који се позива "Волстрит џорнал" је навео да је, према тренутним проценама, "само питање времена" када би Саудијска Арабија могла "директније да се укључи у рат".
Томе су допринијеле и недавне изјаве саудијског министра спољних послова Фајсала бин Фархана, који је прошле недјеље поручио да стрпљење Ријада према иранским нападима "није неограничено".
"Свако вјеровање да земље Залива нису способне да одговоре је погрешна процјена", рекао је он.
(Телеграф)
