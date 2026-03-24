Стигли "супер радари": Снимају чак 9 прекршаја и брзину, али то није све

24.03.2026
Мало је познато да су нови "супер радари" који мјере просјечну брзину, поред камера које исто то чине, али на ауто-путевима, постављени и на магистралним путевима и осталим "црним тачкама" широм Србије. Разлог томе крије су што су многим возачима обично познате локације радара који мјере тренутну брзину и они на тој дионици пута возе по ограничењу, међутим, на осталим дионицама гдје знају да их нема, "опусте ногу на гасу".
Управо због тога су и постављени нови радари који поред тренутне мјере и средњу брзину, а има их на 30 локација, објаснио је Мирко Коковић, помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја (АБС).
"Оно што је ново посљедњих неколико мјесеци јесте да радари мјере и средњу брзину, поред тренутне", објашњава Коковић и додаје да је управо то слично мјерењима на ауто-путу, с тим што ови нови радари који мјере просјечну брзину налазе се и на споредним, магистралним путевима, управо на оним критичним тачкама гдје је забиљежена учесталост саобраћајних несрећа.
Једна од њих је и дионица пута од Ужица ка Златибору.
"Мјери се рецимо тренутак поласка у Нишу и долазак у Београд и на тај начин рачунамо средњу брзину. За сада на неких 30 критичних локација које су однеле доста људских живота, конкретно једна локација од Ужица ка Златибору, много младих људи је ту страдало и из тог разлога се мјери средња брзина на тој локацији", каже Коковић.
Како истиче за сада је постављено 30 нових радара на такозваним "црним тачкама", а у наредном периоду биће их преко 100.
"Оно што је битно јесте да велики број пресретача за који ви никада не знате гдје се налазе снимају ваше понашање и биљеже непрописну вожњу. С тога, апелујемо свим учесницима у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и да ради своје безбједности и очувања свог живота, али и очување живота својих најмилијих", истиче Коковић.
Како је подсјетио, у току је израда новог Закона о безбједности саобраћаја је у изради и у наредном периоду очекује се његово доношење, а како очекује нове промјене имаће одјек сличан оном ЗОБС-у из 2009. године.
Како додаје Мирко Коковић за крај, Министарство унутрашњих послова свакодневно напише велики број казни за прекорачења брзине, такође повећан је и број несавесних возача који долазе у Агенцију за безбједност саобраћаја како би повратили возачку дозволу.
"Оно што је поражавајуће јесте да негдје око половина групе на семинару унапређења знања из области безбједности саобраћаја која броји до 12 чланова, негдје око половина њих чине возачи са пробном возачком дозволом", открио је Коковић.
Подсјетимо, на путевима Србије званично је почела примјена најсавременијих стационарних и мобилних радара који истовремено детектују 9 различитих прекршаја и активни су на 30 локација широм Србије, укључујући кључне путне правце у околини Београда, Панчева, Ужица и Шапца, открио је Коковић раније.
Према ријечима Мирка Коковића, ови уређаји нису обичне камере на које смо до сада навикли, већ представљају нову генерацију дигиталног надзора који ради 24 сата дневно, 365 дана, без обзира на временске услове, и што је најважније, без директног присуства полицијске патроле на терену.
Оно што ове радаре чини посебно функционалним системима јесте њихова способност да истовремено детектују 9 различитих прекршаја, и то:
Ове информације за потврдио је и МУП, додајући да нови радари имају могућност и да детектују и истек регистрационе налепнице возила и претицање колоне возила преко пуне линије (насилничка вожња).
Подсјетимо, још прошле године на најважнијим саобраћајницама, односно ауто-путевима кроз Србију уведен је систем за мјерење просјечне брзине, који функционише потпуно аутоматски, без присуства саобраћајне полиције.
Камере се налазе на тачно одређеним мјестима у оба смјера - ка и од Београда. Укупно постоји 62 локације са мјерењем просјечне брзине, по 31 у сваком правцу. Ријеч је о кључним деоницама аутопутева које повезују највеће градове у земљи.
