Sutra žene treba da rade ono što ni za jedan praznik ne smiju

Autor:ATV
25.03.2026
21:03
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva i vjernici 26. marta obilježavaju dan Svetog Nikifora Carigradskog, velikog ispovednika vjere i patrijarha carigradskog.
Sveti Nikifor bio je poznat po svojoj borbi za poštovanje svetih ikona. Zbog toga ga je car Lav Jermenin protjerao sa prestola i poslao u izgnanstvo na ostrvo Prokonis.
Tamo je živio u manastiru koji je sam podigao u čast Svetog mučenika Teodora. U teškim uslovima proveo je čak 13 godina, nakon čega se upokojio 828. godine.
Nakon smrti ikonoboraca i dolaska pobožne carice Teodora na vlast, odlučeno je da se mošti svetitelja vrate u Carigrad.
Po savjetu patrijarha Sveti Metodije, 846. godine otvoren je grob Svetog Nikifora. Tada su svi prisutni vidjeli da je njegovo tijelo, i poslije 19 godina, ostalo netruležno i da širi prijatan miris.
Mošti su potom svečano prenete u Carigrad, gdje ih je dočekala carica sa sinom i mnoštvom naroda. Najprije su unesene u crkvu Aja Sofija, iz koje je nekada bio prognan, a zatim prenijete u crkvu Svetih apostola.
Zanimljivo je da se sve odigralo istog datuma kada je i protjeran - 13. marta, čime je ovaj događaj dobio dodatnu simboliku.
Prema narodnim vjerovanjima, na dan Svetog Nikifora Carigradskog i prenosa moštiju dobro je uraditi nešto korisno i tiho, poput ušivanja odeće, što simbolizuje obnovu i brigu o domu.
Takođe, običaj je da se u crkvi zapali svjeća za preminule, kao znak sjećanja i molitve za njihove duše.
(Ona.rs.)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
9 h1
Najnovije
Najčitanije
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Trenutno na programu