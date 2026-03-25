Sutra žene treba da rade ono što ni za jedan praznik ne smiju

Sveti Nikifor bio je poznat po svojoj borbi za poštovanje svetih ikona. Zbog toga ga je car Lav Jermenin protjerao sa prestola i poslao u izgnanstvo na ostrvo Prokonis.

Tamo je živio u manastiru koji je sam podigao u čast Svetog mučenika Teodora. U teškim uslovima proveo je čak 13 godina, nakon čega se upokojio 828. godine.

Čudesno očuvane mošti

Nakon smrti ikonoboraca i dolaska pobožne carice Teodora na vlast, odlučeno je da se mošti svetitelja vrate u Carigrad.

Po savjetu patrijarha Sveti Metodije, 846. godine otvoren je grob Svetog Nikifora. Tada su svi prisutni vidjeli da je njegovo tijelo, i poslije 19 godina, ostalo netruležno i da širi prijatan miris.

Mošti su potom svečano prenete u Carigrad, gdje ih je dočekala carica sa sinom i mnoštvom naroda. Najprije su unesene u crkvu Aja Sofija, iz koje je nekada bio prognan, a zatim prenijete u crkvu Svetih apostola.

Zanimljivo je da se sve odigralo istog datuma kada je i protjeran - 13. marta, čime je ovaj događaj dobio dodatnu simboliku.

Vjerovanje i običaji

Prema narodnim vjerovanjima, na dan Svetog Nikifora Carigradskog i prenosa moštiju dobro je uraditi nešto korisno i tiho, poput ušivanja odeće, što simbolizuje obnovu i brigu o domu.

Takođe, običaj je da se u crkvi zapali svjeća za preminule, kao znak sjećanja i molitve za njihove duše.

