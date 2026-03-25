Sutra žene treba da rade ono što ni za jedan praznik ne smiju

ATV

25.03.2026

21:03

Сутра жене треба да раде оно што ни за један празник не смију
Srpska pravoslavna crkva i vjernici 26. marta obilježavaju dan Svetog Nikifora Carigradskog, velikog ispovednika vjere i patrijarha carigradskog.

Sveti Nikifor bio je poznat po svojoj borbi za poštovanje svetih ikona. Zbog toga ga je car Lav Jermenin protjerao sa prestola i poslao u izgnanstvo na ostrvo Prokonis.

Tamo je živio u manastiru koji je sam podigao u čast Svetog mučenika Teodora. U teškim uslovima proveo je čak 13 godina, nakon čega se upokojio 828. godine.

Čudesno očuvane mošti

Nakon smrti ikonoboraca i dolaska pobožne carice Teodora na vlast, odlučeno je da se mošti svetitelja vrate u Carigrad.

Po savjetu patrijarha Sveti Metodije, 846. godine otvoren je grob Svetog Nikifora. Tada su svi prisutni vidjeli da je njegovo tijelo, i poslije 19 godina, ostalo netruležno i da širi prijatan miris.

Mošti su potom svečano prenete u Carigrad, gdje ih je dočekala carica sa sinom i mnoštvom naroda. Najprije su unesene u crkvu Aja Sofija, iz koje je nekada bio prognan, a zatim prenijete u crkvu Svetih apostola.

Zanimljivo je da se sve odigralo istog datuma kada je i protjeran - 13. marta, čime je ovaj događaj dobio dodatnu simboliku.

Vjerovanje i običaji

Prema narodnim vjerovanjima, na dan Svetog Nikifora Carigradskog i prenosa moštiju dobro je uraditi nešto korisno i tiho, poput ušivanja odeće, što simbolizuje obnovu i brigu o domu.

Takođe, običaj je da se u crkvi zapali svjeća za preminule, kao znak sjećanja i molitve za njihove duše.

(Ona.rs.)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

