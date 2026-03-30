Украли тијело убијене манекенке, па га обезглавили

АТВ
30.03.2026 11:04

Тијело Памеле Ђенини, 29-годишње манекенке коју је прошлог октобра у Милану убио њен бивши партнер, 52-годишњи Ђанлука Сончин, украдено је и обезглављено.

Вијест о свирепој смрти Памеле Ђенини прво је објављена у емисији "Дентро ла нотиција“ на Канале 5, а касније ју је потврдила и агенција АНСА.

Језиво откриће, о којем је извјестио Ђанлуиђи Нуци током емисије „Дентро ла нотиција“ на Канале 5, датира од прошлог понедјељка, када је ковчег, који се чува на гробљу Строца у покрајини Бергамо, требало да буде пренијет из гробнице у породичну капелу.

Када је њено тијело у понедјељак премјештено на посљедње почивалиште, радници гробља су се узнемирили када су схватили да се ковчег не затвара како треба и да има лабавих вијака.

Свјеж силикон кориштен за затварање сандука указивао је на то да је тијело, које је ту лежало пет мјесеци од убиства, недавно обезглављено.

Полиција сматра да су три или четири осумњичена била укључена у инцидент, иако није одмах било јасно зашто мисле да је више особа умијешано, преноси Б92.

Власти нису нагађале о могућем мотиву. Случај се истражује као скрнављење леша и крађа главе, што носи казну до седам година затвора, извјестио је Л'Унионе Сарда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

