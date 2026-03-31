Logo
Large banner

Rubio: Ormuski moreuz će se ponovo otvoriti uz dogovor ili vojnu pratnju

Autor:

ATV
31.03.2026 10:08

Komentari:

0
Марко Рубио
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Ormuski moreuz će se ponovo otvoriti ili uz dogovor sa Teheranom ili formiranjem međunarodne vojne koalicije na čelu sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Moreuz će se ponovo otvoriti ili uz saglasnost Irana ili osnivanjem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Države, koja će osigurati pratnju za bezbjednu plovidbu brodova", rekao je Rubio za "Al Džaziru".

Auto-moto

Apel vozačima: Sačekajte sa zamjenom guma

On je upozorio da će se Iran suočiti sa teškim posljedicama ako zatvori Ormuski moreuz nakon završetka trenutnog vojnog sukoba.

"Iran mora da prestane sa proizvodnjom dronova i raketa kratkog dometa koje koristi za napade na susjedne države", naglasio je Rubio.

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, nožem prijetio sugrađaninu

On je dodao da Vašington očekuje da će postići svoje ciljeve u vojnoj kampanji na Bliskom istoku u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Hormuški moreuz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

Ljubav i seks

Sara se zaljubila u AI bota i otkrila da mogu biti nevaljali

3 h

0
Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

Savjeti

Ova greška kupaca koja ih može stajati para i nervi

3 h

0
Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

Gradovi i opštine

Hrabra radnica koja se suprotstavila pljačkašu mogla bi da dobije nagradu od 5.000 KM

3 h

1
Сава расте код Бијељине, али је испод коте редовне одбране од поплава

Gradovi i opštine

Sava raste kod Bijeljine, ali je ispod kote redovne odbrane od poplava

4 h

0

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 92 ukrajinska drona

4 h

0
Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

Svijet

Petogodišnja djevojčica nestala nakon krađe automobila

5 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zbog sankcija Rusiji, Mađarska snosi posljedice

5 h

0
Породична трагедија потресла јавност: Троје дјеце остало без родитеља у само неколико сати

Svijet

Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

29

Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

13

28

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner