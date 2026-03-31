Rubio: Ormuski moreuz će se ponovo otvoriti uz dogovor ili vojnu pratnju

Ormuski moreuz će se ponovo otvoriti ili uz dogovor sa Teheranom ili formiranjem međunarodne vojne koalicije na čelu sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
"Moreuz će se ponovo otvoriti ili uz saglasnost Irana ili osnivanjem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Države, koja će osigurati pratnju za bezbjednu plovidbu brodova", rekao je Rubio za "Al Džaziru".
On je upozorio da će se Iran suočiti sa teškim posljedicama ako zatvori Ormuski moreuz nakon završetka trenutnog vojnog sukoba.
"Iran mora da prestane sa proizvodnjom dronova i raketa kratkog dometa koje koristi za napade na susjedne države", naglasio je Rubio.
On je dodao da Vašington očekuje da će postići svoje ciljeve u vojnoj kampanji na Bliskom istoku u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci.
