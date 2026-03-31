Tinejdžerka (16) pronađena u lokvi krvi: Ubijena zbog momka?

Tinejdžerka stara svega 16 godina ubijena je u Lidsu u Velikoj Britaniji, nakon "svađe oko dečka". Kloi Votson pronađena je sa brojnim ubodima po tijelu. Nju su bez svijesti i krvavu zatekli u mjestu Ostorp u subotu ujutru.

Iako je djevojčica hitno prevezena u bolnicu radi liječenja, ubrzo je proglašena mrtvom.

Četiri osobe - dvije djevojke stare 18 godina, sedamnaestogodišnji mladić i dvadesetogodišnji muškarac - uhapšene su na obližnjoj adresi zbog sumnje na ubistvo i nalaze se u pritvoru. Protiv troje je jutros podignuta optužnica.

Rođaka Šantel Votson rekla je da je Kloi život oduzet "zbog dečka", ne iznoseći više detalja.

"Imala je samo 16 godina, nije ni dočekala 18. Cijeli njen život ugašen je u trenu zbog dečka, njena mama je slomljena, a iza sebe je ostavila dvoje mlađe braće i sestara. Nije zaslužila ovo. Bila je puna života, tako nevina i prelijepa duša, prerano nam je oduzeta", napisala je Šantel na stranici za prikupljanje pomoći na GoFundMe.

Akcija prikupljanja pomoći, pokrenuta u nedjelju uveče, već je prikupila više od 7.500 evra.

Vejn Malous (64) rekao je da je pokušao da spase tinejdžerku.

"Bila je ubodena u leđa i bilo je dosta krvi. Pružao sam joj pomoć do dolaska ljekara, stigli su za deset minuta", rekao je Malous.

Kenerli avenija, gdje je Kloi pronađena, miran je dio Ostorpa, predgrađa istočnog Lidsa, koje se uglavnom sastoji od prizemnih kuća u kojima žive stariji ljudi, dodao je Malous.

Cvokeće i poruke ostavljeni su ispred kuće Kloine majke u Klekhetonu.

Detektiv, viši nadzornik Mark Bouz iz policije Zapadnog Jorkšira rekao je: "Nakon našeg jučerašnjeg apela za dodatne informacije, sada smo identifikovali preminulu kao šesnaestogodišnju dkevojku iz oblasti Klekheton. Njena porodica je obavokeštena i pružamo im podršku dok pokušavaju da se suoče sa onim što se dogodilo."

