Додик: Мост у Чесми биће завршен наредне седмице

Аутор:АТВ
Коментари:5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће мост у бањалучком насељу Чесма бити завршен наредне седмице на радост грађана са обје стране Врбаса, околних мјеста, свих путника и туриста који овуда пролазе.
"Овде смо били прије четири године. Били смо, буквално, присиљени да преузмемо ове саобраћајнице, а да то нисмо урадили овај мост би висио као доказ неспособности", изјавио је новинарима Додик, који је са вршиоцем дужности директора "Путева Републике Српске" Мирославом Јанковићем данас посјетио градилиште моста у Чесми.
Додик је указао да Градска управа Бањалуке није имала капацитете да то заврши и да су овдје били снажни имовинско-правни проблеми који се ријешени у међувремену.
"Идуће седмице овај мост ће бити завршен и све ће бити отворено. Остаје даље да градимо саобраћајницу према Врбањи, Челинцу и тиме ће се растерети излаз и улаз у град из тог правца", истакао је Додик.
Он је захвалио вршиоцу дужности директора "Путева Републике Српске" и његовом тиму што су предано радили.
"Они су веома скоро преузели овај дио посла који је био тежак за рјешавање, али кад се нешто хоће, онда се и може, на радост грађана и са једне и са друге стране Врбаса, Врбање, Челинца и свих људи, намјерника, који овуда путују, туриста. Ово ће бити значајно комуникационо освјежење за град", нагласио је Додик.
Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму