Додик и Јанковић обишли градилиште моста у Чесми

Лидер СНСД-а Милорад Додик и вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић посјетили су данас градилиште моста у Чесми, који би требало да буде отворен током наредне седмице.
Градилиште је посјетио и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Јанковић је раније изјавио Срни да би мост преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма требало да буде отворен до православног Васкрса.
Према ранијим одлукама Владе Српске, предузеће "Путеви" је преузело обавезу завршетка моста у Чесми, као и изградњу приступних путева, иако је првобитно било планирано да тај дио реализује град Бањалука.
Јанковић је раније рекао да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.
Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.
