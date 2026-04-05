Додик и Јанковић обишли градилиште моста у Чесми

05.04.2026 10:32

Додик Јанковић мост Чесма
Фото: Srna

Лидер СНСД-а Милорад Додик и вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић посјетили су данас градилиште моста у Чесми, који би требало да буде отворен током наредне седмице.

Градилиште је посјетио и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Јанковић је раније изјавио Срни да би мост преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма требало да буде отворен до православног Васкрса.

Према ранијим одлукама Владе Српске, предузеће "Путеви" је преузело обавезу завршетка моста у Чесми, као и изградњу приступних путева, иако је првобитно било планирано да тај дио реализује град Бањалука.

Јанковић је раније рекао да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.

Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

