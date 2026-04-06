Dojave o bombama u dvije banjalučke škole

U banjalučkoj Gimnaziji i Elektrotehničkoj školi jutros su stigle dojave o postavljenim bombama.
Kako je ATV pisao, dojava o bombi u Gimnaziji je stigla oko 6:30, a u toku je protivdiverzioni pregled škole.
Banja Luka
Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji
"Jutros oko 06.30 časova prijavljeno je da je na mejl adresu srednje škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.
Ubrzo je stigla i druga prijava, ovaj put iz Elektrotehničke škole.
"Jutros oko 6.40 časova prijavljeno je da je na mejl adresu još jedne srednje škole u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom i slijedi vršenje PDZ pregleda", rečeno je iz PU Banjaluka.
