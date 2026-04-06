Logo
Large banner

EU pokreće pregovore o ukidanju roming troškova za Zapadni Balkan

Autor:

ATV
06.04.2026 12:14

Komentari:

0
ЕУ покреће преговоре о укидању роминг трошкова за Западни Балкан
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Generalni sekretarijat Savjeta Evropske unije zakazao je sastanak Radne grupe za proširenje i zemlje koje pregovaraju o pristupanju EU za sutra u Briselu, na kojem će biti razmatran prijedlog Evropske komisije o ukidanju dodatnih roming troškova za Zapadni Balkan, odnosno proširenju režima rominga "Roam Like at Home" (Roming kao kod kuće).

Prema programu koji je objavljen na sajtu Savjeta EU, na sastanku će se razmatrati prijedlog Komisije da Evropska unija započne pregovore sa Zapadnim Balkanom o sporazumima o romingu.

Ako se pregovori uspješno završe, građani Srbije i cjelokupnog Zapadnog Balkana će moći da zovu, šalju SMS i koriste mobilne podatke u Evopskoj po cijenama kao kod kuće, dok će građani Evropske unije prilikom putovanja na Zapadni Balkan imati iste povlastice.

Prijedlog ne znači automatsko uključenje Zapadnog Balkana u program "Roam Like at Home", već podrazumijeva da će Evropska unija sa svakim partnerom sa Zapadnog Balkana sklopiti bilateralni sporazum, a od njih se očekuje i da se usklade sa standardima EU roming politike.

Иран

Svijet

Iran potvrdio: Razmatramo mirovni plan

Sporazum takođe osigurava da potrošači imaju pravo na isti kvalitet i brzinu mobilne mreže kao kod kuće i da je kontaktiranje hitnih službi besplatno.

Pogodnosti mobilnog rominga u Evropskoj uniji su prethodno u julu 2025. proširene na Moldaviju i Ukrajinu.

Evropska unija je prvobitno uvela režim "Roam Like at Home" za svoje članice u junu 2017. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zapadni Balkan

roming

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.

Svijet

Iran potvrdio: Razmatramo mirovni plan

19 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

"Anđeo smrti" stigao u Iran, Teheran se sprema za američku invaziju?

20 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ekonomski učinak Evrope mogao bi značajno da se smanji

20 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

IRGC u šoku: Ubijen šef obavještajne službe

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner