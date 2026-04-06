Orban: Ekonomski učinak Evrope mogao bi značajno da se smanji

ATV
06.04.2026 11:01

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Ekonomski učinak Evrope mogao bi značajno da se smanji u narednim godinama ukoliko se uskoro ne pronađe rješenje za rastuće cijene energenata i njihov nedostatak, upozorio je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Posljedice onoga što čeka cijeli svijet, naročito Evropu, u naredne dvije, tri ili četiri sedmice odrediće stanje evropske ekonomije u godinama koje dolaze.
Stoga, ukoliko ne pronađemo rješenje da rapidno rastuće cijene zamijenimo prihvatljivim i izbjegnemo nedostatak čuvanjem neophodnih rezervi, učinak evropske ekonomije će se drastično smanjiti", rekao je Orban na konferenciji za novinare.

Svijet

Orban: Snabdijevanje gasom nije ugroženo, ali je situacija ozbiljna

Orban je naglasio da je to veoma ozbiljan problem koji će da ugrozi ekonomski rast i kamatne stope, a pogoršaće i inflaciju.
Prema njegovim riječima, Evropa ima vrlo malo vremena za donošenje odluke.
Orban je dodao da Evropi simultano prijete energetska kriza kakva je bila 2022. godine, kao i fiskalna kriza kakva se dogodila 2008. godine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

