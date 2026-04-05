Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost

05.04.2026 11:47

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban zakazao je hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog eksploziva pronađenog u Srbiji.

On je na svom nalogu na "Fejsbuku" potvrdio da su vlasti Srbije pronašle snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

"Istraga je u toku. Sazvao sam hitni savjet za odbranu za danas poslije podne", naveo je Orban na "Fejsbuku".

Po odobrenju Višeg javnog tužilaštva u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije, sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije, angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dijela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i vitalne infrastrukturne objekte u tom dijelu Republike Srbije.

Na teren na teritoriji Kanjiže, u selima u okolini, izašli su pripadnici UKP-a, vojne policije, 72. specijalne brigade i pripadnici drugih jedinica MUP-a.

