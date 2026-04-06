Logo
Large banner

Pregovori SAD i Irana: Sve mora biti dogovoreno danas

06.04.2026 09:51

Komentari:

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

IRAN i SAD dobili su prijedlog plana za okončanje rata koji predviđa primirje u dvije faze, rekao je izvor upoznat s pregovorima za Rojters.

„Svi elementi moraju biti dogovoreni danas“

Plan uključuje trenutni prekid vatre, nakon čega bi uslijedio konačni dogovor o završetku sukoba.

„Svi elementi moraju biti dogovoreni danas“, rekao je izvor, dodajući da bi početni dogovor bio formalizovan kao memorandum o razumijevanju, elektronski potvrđen preko Pakistana, koji je jedini komunikacioni kanal između strana.

Primirje odmah, dogovor u roku od nekoliko sedmica

Prema prijedlogu, odmah bi se uveo prekid vatre, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Nakon toga bi uslijedio period od 15 do 20 dana za postizanje šireg sporazuma.

Plan, koji se neslužbeno naziva „Islamabadski sporazum“, uključivao bi regionalni okvir za upravljanje moreuzom, dok bi završni pregovori trebalo da budu održani u Islamabadu.

Iran bi odustao od nuklearnog programa, SAD ublažile sankcije

Konačni dogovor, prema izvoru, trebalo bi da uključuje obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, u zamjenu za ublažavanje sankcija i odmrzavanje imovine.

Prijedlog dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu u Iranu i poručio da će „raznijeti cijelu zemlju“ ako Iran ne otvori Hormuški moreuz do zadatog roka.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi :

mirovni pregovori

Hormuški moreuz

Islamabadski sporazum

Iran

Amerika

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner