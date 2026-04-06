Pregovori SAD i Irana: Sve mora biti dogovoreno danas

IRAN i SAD dobili su prijedlog plana za okončanje rata koji predviđa primirje u dvije faze, rekao je izvor upoznat s pregovorima za Rojters.

„Svi elementi moraju biti dogovoreni danas“

Plan uključuje trenutni prekid vatre, nakon čega bi uslijedio konačni dogovor o završetku sukoba.

„Svi elementi moraju biti dogovoreni danas“, rekao je izvor, dodajući da bi početni dogovor bio formalizovan kao memorandum o razumijevanju, elektronski potvrđen preko Pakistana, koji je jedini komunikacioni kanal između strana.

Primirje odmah, dogovor u roku od nekoliko sedmica

Prema prijedlogu, odmah bi se uveo prekid vatre, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Nakon toga bi uslijedio period od 15 do 20 dana za postizanje šireg sporazuma.

Plan, koji se neslužbeno naziva „Islamabadski sporazum“, uključivao bi regionalni okvir za upravljanje moreuzom, dok bi završni pregovori trebalo da budu održani u Islamabadu.

Iran bi odustao od nuklearnog programa, SAD ublažile sankcije

Konačni dogovor, prema izvoru, trebalo bi da uključuje obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, u zamjenu za ublažavanje sankcija i odmrzavanje imovine.

Prijedlog dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu u Iranu i poručio da će „raznijeti cijelu zemlju“ ako Iran ne otvori Hormuški moreuz do zadatog roka.

