Logo
Large banner

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

Autor:

ATV
06.04.2026 08:04

Komentari:

0
Иран Техеран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

SAD, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovaraju o uslovima potencijalnog prekida vatre na 45 dana, koji bi mogao da dovede do trajnog okončanja rata, objavio je portal "Aksios" pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna upućena izvora.

Posrednici razgovaraju o uslovima sporazuma u dvije faze, navedeno je u izvještaju.

Prva faza bila bi potencijalno prekid vatre na 45 dana, tokom kojeg bi se pregovaralo o trajnom okončanju rata. Druga faza bio bi sporazum o okončanju rata, navedeno je u izvještaju.

Prekid vatre mogao bi da bude produžen ako bi bilo potrebno dodatno vrijeme za razgovore, piše "Aksios".

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je "Volstrit džurnalu" da Iran mora da otvori Ormuski moreuz ili će se suočiti sa napadima na ključnu infrastrukturu od utorka uveče, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

07

33

07

25

07

15

07

12

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner