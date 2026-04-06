Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

SAD, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovaraju o uslovima potencijalnog prekida vatre na 45 dana, koji bi mogao da dovede do trajnog okončanja rata, objavio je portal "Aksios" pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna upućena izvora.

Posrednici razgovaraju o uslovima sporazuma u dvije faze, navedeno je u izvještaju.

Prva faza bila bi potencijalno prekid vatre na 45 dana, tokom kojeg bi se pregovaralo o trajnom okončanju rata. Druga faza bio bi sporazum o okončanju rata, navedeno je u izvještaju.

Prekid vatre mogao bi da bude produžen ako bi bilo potrebno dodatno vrijeme za razgovore, piše "Aksios".

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je "Volstrit džurnalu" da Iran mora da otvori Ormuski moreuz ili će se suočiti sa napadima na ključnu infrastrukturu od utorka uveče, prenosi Srna.