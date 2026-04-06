Tramp: Očekujem dogovor sa Iranom u narednim danima, ne i nedjeljama

06.04.2026 08:43

Предсједник Доналд Трамп и државна тужитељка Пам Бонди слушају док директор ФБИ-ја Каш Пател говори током догађаја у Овалној соби Бијеле куће, 15. октобра 2025. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da očekuje da Sjedinjene Američke Države postignu dogovor sa Iranom u narednim danima, ali ne i nedjeljama.

"Ako se desi, desiće se. Ako ne, dići ćemo celu zemlju u vazduh. Kao što sam rekao, biće to "dan mostova" i "dan elektrana" u Iranu", rekao je Tramp, prenosi australijska televizija ABC njuz.

Prema njegovim riječima, "malo toga neće biti u igri" ako se dogovor ne postigne, a na pitanje da li to uključuje bombardovanje civilne infrastrukture u Iranu, on je rekao da na to ne želi da odgovori.

Upitan da li će produžiti rok do kada Iran treba da odgovori na mirovne uslove, Tramp je rekao da Teheran ima dovoljno vremena.

"Ako ne budu htjeli dogovor, zemlja će im nestati", rekao je američki predsjednik.

Tramp je prethodno rekao da postoji mogućnost postizanja dogovora sa Iranom do utorka, ali je upozorio da će Sjedinjene Američke Države, ukoliko do toga ne dođe, preduzeti snažnu akciju.

