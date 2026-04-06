Detalji tragedije u Hrvatskoj: "Lovac na traktore" poginuo puneći top

Velika tragedija za naše malo mjesto. Tim je riječima Dražen Šurbek, načelnik opštine Desinić, za Novu TV opisao nesreću koja se danas, 6. april u poslijepodnevnim satima dogodila kod dvorca Veliki Tabor.

Tokom tradicionalne manifestacije koja se organizovala za Uskršnji poned‌jeljak, smrtno je stradao kuburaš (55) nakon što je top prilikom punjenja slučajno opalio.

Šurbek je rekao da je kao načelnik prvi put učestvovao u manifestaciji koja se održava već 12 godina te da mjesto ne pamti ovakvu tragediju.

"Tradicija kuburaštva prisutna je i u okolici", objasnio je načelnik.

Hitna pomoć stigla je na mjesto nesreće nakon desetak minuta, ali nažalost, bilo je prekasno.

Načelnik Šurbek rekao je da razmatraju mogućnost proglašenja Dana žalosti te eventualno pooštravanje bezbjednosnih mjera na ovakvim događajima.

Region Tragedija u Hrvatskoj: Top iznenada opalio i raskomadao čovjeka

"U ovim trenucima teško je uopšte birati riječi i šta reći", dodao je, kako prenosi Nova TV.

Portal Zagorje od očevidaca je nezvanično saznao kako je poginuo muškarac koji je punio top te je, u trenutku punjenja, top iznenada opalio te ga usmrtio na licu mjesta.

Strastveni kolekcionar

Riječ je o Srećku Juričanu, za kojeg pišu da je bio poznat kao "lovac na traktore", a o njemu su pisali još prije šest godina.

Tada su ga opisali kao strastvenog kolekcionara, lovca na stare traktore, koji je u svojoj kolekciji imao 11 oldtajmer traktora, ali i kamion te niz starih poljoprivrednih mašina.

Od Juričana se na društvenim mrežama opraštaju brojni prijatelji i poznanici, opisujući ga kao veoma dobrog čovjeka.

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/kuburas-smrtno-stradao-na-tradicionalnoj-manifestaciji-u-velikom-taboru-istraga-u-tijeku---973130.html?itm_source=TopNews&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica