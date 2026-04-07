Vens: Brisel želi da uništi mađarsku ekonomiju jer mrzi Orbana

07.04.2026 17:11

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens optužio je briselske birokrate da namjerno pokušavaju da oštete mađarsku ekonomiju zbog mržnje prema premijeru Mađarske Viktoru Orbanu.

"Birokrate u Briselu pokušale su da unište ekonomiju Mađarske. Pokušali su da tu državu učine energetski zavisnom. Pokušali su da povećaju troškove za mađarske potrošače, a sve su to uradili zato što mrze premijera Orbana", rekao je Vens u Budimpešti tokom zajedničke konferencije za novinare sa Orbanom.

On je opisao postupke EU kao jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore koje je ikada vidio.

"SAD i Mađarska stoje zajedno u prvim linijama odbrane zapadne civilizacije", dodao je Vens.

Vens je u posjeti Budimpešti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji će biti održani u nedjelju, 12. aprila. Predsjednik SAD Donald Tramp je otvoreno izrazio podršku Orbanu na izborima.

(SRNA)

