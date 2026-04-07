Vens: Brisel želi da uništi mađarsku ekonomiju jer mrzi Orbana

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens optužio je briselske birokrate da namjerno pokušavaju da oštete mađarsku ekonomiju zbog mržnje prema premijeru Mađarske Viktoru Orbanu.

"Birokrate u Briselu pokušale su da unište ekonomiju Mađarske. Pokušali su da tu državu učine energetski zavisnom. Pokušali su da povećaju troškove za mađarske potrošače, a sve su to uradili zato što mrze premijera Orbana", rekao je Vens u Budimpešti tokom zajedničke konferencije za novinare sa Orbanom.

On je opisao postupke EU kao jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore koje je ikada vidio.

"SAD i Mađarska stoje zajedno u prvim linijama odbrane zapadne civilizacije", dodao je Vens.

Vens je u posjeti Budimpešti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji će biti održani u nedjelju, 12. aprila. Predsjednik SAD Donald Tramp je otvoreno izrazio podršku Orbanu na izborima.

(SRNA)