Prekinuto primirje?: Pogođena rafinerija u Iranu

Autor:ATV
Komentari:3
Iran je objavio da je jutros u vazdušnom napadu pogođena rafinerija na ostrvu Lavan.
"Oko 10 sati objekti rafinerije nafte Lavan, smještene na ostrvu Lavan, bili su izloženi kukavičkom napadu neprijatelja", stoji u saopštenju Nacionalne iranske kompanije za preradu i distribuciju nafte koje prenosi agencija Mehr.
U napadu nema poginulih ni povrijeđenih, dodaje se u saopštenju.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp proglasio je dvosedmično primirje s Iranom, rekavši da je Teheran predstavio "provodiv" prijedlog u deset tačaka za pregovore.
BREAKING: Heavy airstrikes hit Iran's Lavan oil refinery on Lavan Island in Persian Gulf
— Rapid Report (@RapidReport2025) April 8, 2026
(Indeks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
14
19
03
19
00
18
58
18
53
Trenutno na programu