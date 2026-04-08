Prekinuto primirje?: Pogođena rafinerija u Iranu

Iran je objavio da je jutros u vazdušnom napadu pogođena rafinerija na ostrvu Lavan.

"Oko 10 sati objekti rafinerije nafte Lavan, smještene na ostrvu Lavan, bili su izloženi kukavičkom napadu neprijatelja", stoji u saopštenju Nacionalne iranske kompanije za preradu i distribuciju nafte koje prenosi agencija Mehr.

U napadu nema poginulih ni povrijeđenih, dodaje se u saopštenju.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp proglasio je dvosedmično primirje s Iranom, rekavši da je Teheran predstavio "provodiv" prijedlog u deset tačaka za pregovore.

BREAKING: Heavy airstrikes hit Iran's Lavan oil refinery on Lavan Island in Persian Gulf

(Indeks)