Prekinuto primirje?: Pogođena rafinerija u Iranu

08.04.2026 13:48

Пламен и дим куљају из запаљене рафинерије
Foto: Printscreen/X

Iran je objavio da je jutros u vazdušnom napadu pogođena rafinerija na ostrvu Lavan.

"Oko 10 sati objekti rafinerije nafte Lavan, smještene na ostrvu Lavan, bili su izloženi kukavičkom napadu neprijatelja", stoji u saopštenju Nacionalne iranske kompanije za preradu i distribuciju nafte koje prenosi agencija Mehr.

U napadu nema poginulih ni povrijeđenih, dodaje se u saopštenju.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp proglasio je dvosedmično primirje s Iranom, rekavši da je Teheran predstavio "provodiv" prijedlog u deset tačaka za pregovore.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Iran

rafinerija

vazdušni napad

Amerika

primirje

prekinuto primirje

Pročitajte više

Више плинских боца на складишту

Svijet

Cijene plina u Evropi oštro pale

5 h

0
Палата

Republika Srpska

U Republiku Srpsku stižu Trampov izaslanik i ruska delegacija

5 h

4
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Od čega je umro Duško Vujošević?

5 h

0

Više iz rubrike

Више плинских боца на складишту

Svijet

Cijene plina u Evropi oštro pale

5 h

0
Катар напад

Svijet

Katar: Iran mora platiti štetu

5 h

0
Инфлуенсер Брајан бој обуен као жена, поред њега бескућник у зеленој јакни

Svijet

Influenser na udaru kritika: Iskoristio beskućnike za sadržaj

7 h

0
Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Privedeno 10 ljudi nakon napada u Istanbulu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

14

Primirje na Bliskom Istoku obara cijene na benzinskim pumpama u Srpskoj

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

