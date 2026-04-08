Katar: Iran mora platiti štetu

Autor:

ATV
08.04.2026 13:25

Катар напад
Foto: Tanjug/AP

Katar je saopštio da je Iran obavezan da nadoknadi svu štetu nastalu napadima na katarsku teritoriju, javlja Anadolija.

Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je Katar u aprilu poslao dva identična pisma generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu (António Guterres) i predsjedniku Savjeta bezbjednosti, osuđujući iranske napade kao „očigledno kršenje“ svog suvereniteta, direktnu prijetnju bezbjednosti i teritorijalnom integritetu te eskalaciju koja ugrožava regionalnu stabilnost.

U pismima se navodi da Iran snosi međunarodnu odgovornost za napade, opisujući ih kao „nezakonite akte“ koji zahtijevaju od Teherana da obezbijedi naknadu štete za sve gubitke koje je Katar pretrpio, saopštilo je ministarstvo.

Katar je naglasio da su napadi bili usmjereni na civilne lokacije te da su prekršili međunarodno humanitarno pravo, uključujući Ženevske konvencije i principe koji zabranjuju napade na civile.

Iran napadao Izrael, Jordan, Irak i zemlje Persijskog zaliva

Predsjednik SAD Donald Tramp proglasio je dvonedjeljno primirje s Iranom, navodeći da je Teheran predstavio izvodljiv prijedlog u deset tačaka za pregovore. Objava je stigla manje od dva sata prije isteka roka koji je Tramp više puta produžavao Iranu da ponovo otvori Hormuški moreuz i prihvati sporazum ili se suoči s „uništenjem cijele civilizacije“.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno više od 1.400 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneja (Ali Khamenei).

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Persijskog zaliva koje su domaćini američkim vojnim snagama. Takođe je ograničio kretanje brodova kroz Hormuški moreuz.

