Legendarna rečenica po kojoj će Grobari pamtiti Vujoševića

Legendarni dugogodišnji trener košarkaškog kluba Partizan, Duško Vujošević preminuo je danas u 67. godini života, potvrđeno je domaćim medijima.

Čuveni srpski košarkaški stručnjak kroz karijeru uspio je da ostvari nebrojeno mnogo uspjeha, pri čemu ga navijači crno-bijelih najviše pamte po plasmanu na Fajnal for Evrolige u Parizu 2010. godine.

On se na klupi beogradskog kluba zadržao u periodu od 2001. do 2010. godine, a potom i u drugom mandatu od 2012. do 2015. godine. Bio je poznato po strogoj disciplini, ali i činjenici da je uvek tražio od svojih igrača da budu dobri ljudi, da čitaju knjige, idu u pozorište.

Imao je Vujošević dosta kultnih izjava tokom svoje karijere. Poslije senzacije i pobjede nad Makabijem za plasman na Fajnal for, ipak, jedna rečenica ostala je da odzvanja u glavi navijača Partizana, čak i 16 godina kasnije.

- Realnost nije briga na koju se obaziremo - glasila je čuvena rečenica Duška Vujoševića.

Po njoj će navijačima crno-bijelih sigurno zauvijek ostati duboko urezan u srcima.

Vrijeme i mjesto sahrane Duška Vujoševića biće naknadno saopšteno.

