Legendarna rečenica po kojoj će Grobari pamtiti Vujoševića

08.04.2026 12:51

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Legendarni dugogodišnji trener košarkaškog kluba Partizan, Duško Vujošević preminuo je danas u 67. godini života, potvrđeno je domaćim medijima.

Čuveni srpski košarkaški stručnjak kroz karijeru uspio je da ostvari nebrojeno mnogo uspjeha, pri čemu ga navijači crno-bijelih najviše pamte po plasmanu na Fajnal for Evrolige u Parizu 2010. godine.

On se na klupi beogradskog kluba zadržao u periodu od 2001. do 2010. godine, a potom i u drugom mandatu od 2012. do 2015. godine. Bio je poznato po strogoj disciplini, ali i činjenici da je uvek tražio od svojih igrača da budu dobri ljudi, da čitaju knjige, idu u pozorište.

Душко Вујошевић

Košarka

Najlegendarnija izjava Duška Vujoševića: "E tada se pali mašina"

Imao je Vujošević dosta kultnih izjava tokom svoje karijere. Poslije senzacije i pobjede nad Makabijem za plasman na Fajnal for, ipak, jedna rečenica ostala je da odzvanja u glavi navijača Partizana, čak i 16 godina kasnije.

- Realnost nije briga na koju se obaziremo - glasila je čuvena rečenica Duška Vujoševića.

Po njoj će navijačima crno-bijelih sigurno zauvijek ostati duboko urezan u srcima.

Vrijeme i mjesto sahrane Duška Vujoševića biće naknadno saopšteno.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Duško Vujošević

Umro Duško Vujošević

Komentari (0)
Pročitajte više

Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Ko je bio Duško Vujošević

6 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Umro Duško Vujošević!

6 h

1
Душко Вујошевић иде у Минск на трансплантацију бубрега

Košarka

Duško Vujošević ide u Minsk na transplantaciju bubrega

10 mj

0

Košarka

Vujošević potkačio košarkaše Srbije: Pijana banda

1 god

0

Više iz rubrike

Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"

Košarka

Najlegendarnija izjava Duška Vujoševića: "E tada se pali mašina"

6 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Ko je bio Duško Vujošević

6 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Umro Duško Vujošević!

6 h

1
Јуниори кошаркашког клуба Борац

Košarka

Prvi meč za juniore Borca na turniru: Protivnik češki Nimburk

7 h

0

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

Centralne vijesti, 08.04.2026.

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

