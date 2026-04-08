Najlegendarnija izjava Duška Vujoševića: "E tada se pali mašina"

08.04.2026 12:33

Foto: Printscreen/Youtube/Sport Klub

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 67. godini života nakon teške borbe za bolešću bubrega.

Duško Vujošević bio je jedan od najznačajnijih košarkaških trenera u regionu, čije je ime trajno vezano za uspjehe KK Partizan. Rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici, Vujošević je tokom decenija rada izgradio reputaciju stručnjaka koji je stvarao generacije vrhunskih igrača i oblikovao modernu srpsku košarku.

Umro Duško Vujošević!

E tada se pali mašina

U moru njegovih izjava, ne samo o košarci, nego i o životu, posebno se izdvaja ona legendarna - "Tada se pali mašina".

"Može da se pogriješi u tome kakav je neko igrač, možda čak i teže, kakav će igrač biti, ali da ne smije da se pogriješi kakav je čovjek. Prosto moraju da budu tu ljudi koji su spremni, ne da podnesu, nego da isprave tuđu grešku. Prosto kada je neko pogriješio, pa čak i kada je pogriješio u smislu izbora šuta i u smislu nekog egoizma i sebičnosti, da drugi igrač ne treba to da kritikuje nego da se vrati sprintom i baci za tu loptu kao da je on napravio grešku. E tada se pali mašina", riječi su Duška Vujoševića koje na najbolji način opisuju njegovu košarkašku filozofiju.

Najveći trag ostavio je upravo u Partizanu, koji je pod njegovim vođstvom dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik Evroliga. Poznat po strogom pristupu, disciplini i insistiranju na radu s mladim igračima, Vujošević je iznjedrio brojne košarkaše koji su kasnije ostvarili značajne karijere u NBA i evropskim klubovima.

Tokom karijere vodio je i KK CSKA Moskva, kao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine s kojom je izborio plasman na Evropsko prvenstvo, što se smatra jednim od većih uspjeha te selekcije u novijoj istoriji.

Njegov rad obilježile su i brojne individualne nagrade, uključujući priznanja za najboljeg trenera u regionalnim takmičenjima. Međutim, ono po čemu će ostati posebno upamćen nije samo broj trofeja, već uticaj koji je imao na generacije igrača i cjelokupan košarkaški sistem.

Vujošević je bio i čovjek snažnih stavova, često vrlo direktan u javnim nastupima. Nije izbjegavao da govori o problemima u sportu, finansijama klubova i stanju u društvu, što ga je činilo jednom od najglasnijih figura u regionalnoj košarci.

Ko je bio Duško Vujošević

Posljednje godine života obilježila je borba s teškim zdravstvenim problemima, uključujući transplantaciju bubrega i dugotrajno liječenje. Uprkos tome, ostao je aktivan u košarkaškom životu i zadržao veliki ugled među kolegama i navijačima.

Njegovo nasljeđe ogleda se u trofejima, igračima koje je stvorio i sistemu koji je izgradio. Duško Vujošević ostaje upamćen kao trener koji je od ograničenih resursa pravio vrhunske rezultate i koji je snažno uticao na razvoj košarke u regionu.

