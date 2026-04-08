Umro Duško Vujošević!

Preminuo je košarkaški trener Duško Vujošević.
Uskoro opširnije...
Proslavljeni trener Partizana, bivši selektor reprezentacije Srbije i nekoliko drugih klubova nedavno je primljen u bolnicu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.
U veoma lošem stanju prebačen je u Urgentni centar gdje mu je ustanovljeno da ima problema sa srcem, bubrezima i plućima, jer je primljen sa upalom pluća.
Zbog problema sa bubrezima Duško Vujošević je uradio transplantaciju bubrega u Minsku prije nekoliko godina.
Nakon hospitalizacije, ljekari su se borili da mu spasu bubreg, a teška klinička slika pogoršavala je čitavu situaciju.
