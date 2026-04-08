Logo
Large banner

Umro Duško Vujošević!

Autor:

08.04.2026 12:08

Komentari:

Душко Вујошевић кошаркашки тренер
Foto: Youtube / Sport Light & KIDA Show

Preminuo je košarkaški trener Duško Vujošević.

Uskoro opširnije...

Proslavljeni trener Partizana, bivši selektor reprezentacije Srbije i nekoliko drugih klubova nedavno je primljen u bolnicu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

U veoma lošem stanju prebačen je u Urgentni centar gdje mu je ustanovljeno da ima problema sa srcem, bubrezima i plućima, jer je primljen sa upalom pluća.

Zbog problema sa bubrezima Duško Vujošević je uradio transplantaciju bubrega u Minsku prije nekoliko godina.

Nakon hospitalizacije, ljekari su se borili da mu spasu bubreg, a teška klinička slika pogoršavala je čitavu situaciju.


(Nova)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner