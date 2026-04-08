Prvi meč za juniore Borca na turniru: Protivnik češki Nimburk

Nikola Lučić
08.04.2026 12:03

Јуниори кошаркашког клуба Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Juniori Borca odigraće danas prvu utakmicu na turniru FIBA Lige šampiona u Laktašima.

Rival izabranicima Žarka Milakovića od 12:30 je češki Nimburk.

Crveno-plavi pokušaće pobjedom da započnu takmičenje protiv ekipe koja je u prvom kolu uvjerljivo poražena od belgijskog Ostendea.

Pored ovog meča danas su na programu još tri utakmice.

Od 15 časova igraju Oldenburg i Nimburk, dok u 17 i 30 počinje okršaj Ludbigsburga i Sabaha.

Posljednji meč na programu je od 20 časova, a sastaju se Spartak i Tofaš.

Pročitajte više

ФИБА Лига шампиона

Košarka

FIBA Liga šampiona: Horhe Garbahosa i Kamil Novak stižu u Laktaše

9 h

0
Јуниорска селекција Олденбурга декласирала је Галатасарај резултатом 93:64 у другом мечу дана на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.

Košarka

Juniori Oldenburga deklasirali Galatasaraj

1 d

0
Јуниори белгијског Остендеа и Нимбурка се боре за лопту, на турниту Лиге шампиона у Лакташима 7. априла 2026. године.

Košarka

Juniorska Liga šampiona: Ostende savladao Nimburk na otvaranju

1 d

0
ФИБА Лига шампиона

Košarka

U Laktašima sve spremno za košarkaški spektakl

1 d

0

Više iz rubrike

ФИБА Лига шампиона

Košarka

FIBA Liga šampiona: Horhe Garbahosa i Kamil Novak stižu u Laktaše

9 h

0
КК Црвена звезда

Košarka

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

19 h

0
Игокеа

Košarka

Juniori Igokee razbili Sabah na startu Lige šampiona

23 h

0
Јуниорска селекција Олденбурга декласирала је Галатасарај резултатом 93:64 у другом мечу дана на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.

Košarka

Juniori Oldenburga deklasirali Galatasaraj

1 d

0

