Prvi meč za juniore Borca na turniru: Protivnik češki Nimburk

Autor:Nikola Lučić
Juniori Borca odigraće danas prvu utakmicu na turniru FIBA Lige šampiona u Laktašima.
Rival izabranicima Žarka Milakovića od 12:30 je češki Nimburk.
Crveno-plavi pokušaće pobjedom da započnu takmičenje protiv ekipe koja je u prvom kolu uvjerljivo poražena od belgijskog Ostendea.
Pored ovog meča danas su na programu još tri utakmice.
Od 15 časova igraju Oldenburg i Nimburk, dok u 17 i 30 počinje okršaj Ludbigsburga i Sabaha.
Posljednji meč na programu je od 20 časova, a sastaju se Spartak i Tofaš.
