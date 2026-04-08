Prvi meč za juniore Borca na turniru: Protivnik češki Nimburk

Juniori Borca odigraće danas prvu utakmicu na turniru FIBA Lige šampiona u Laktašima.

Rival izabranicima Žarka Milakovića od 12:30 je češki Nimburk.

Crveno-plavi pokušaće pobjedom da započnu takmičenje protiv ekipe koja je u prvom kolu uvjerljivo poražena od belgijskog Ostendea.

Pored ovog meča danas su na programu još tri utakmice.

Od 15 časova igraju Oldenburg i Nimburk, dok u 17 i 30 počinje okršaj Ludbigsburga i Sabaha.

Posljednji meč na programu je od 20 časova, a sastaju se Spartak i Tofaš.