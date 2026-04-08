Ko je bio Duško Vujošević

Duško Vujošević bio je jedan od najznačajnijih košarkaških trenera u regionu, čije je ime trajno vezano za uspjehe KK Partizan. Rođen 3. marta 1959. godine u Podgorici, Vujošević je tokom decenija rada izgradio reputaciju stručnjaka koji je stvarao generacije vrhunskih igrača i oblikovao modernu srpsku košarku.

Najveći trag ostavio je upravo u Partizanu, koji je pod njegovim vođstvom dominirao domaćom scenom i bio redovan učesnik Evroliga. Poznat po strogom pristupu, disciplini i insistiranju na radu s mladim igračima, Vujošević je iznjedrio brojne košarkaše koji su kasnije ostvarili značajne karijere u NBA i evropskim klubovima.

Tokom karijere vodio je i KK CSKA Moskva, kao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine s kojom je izborio plasman na Evropsko prvenstvo, što se smatra jednim od većih uspjeha te selekcije u novijoj istoriji.

Brojne nagrade

Njegov rad obilježile su i brojne individualne nagrade, uključujući priznanja za najboljeg trenera u regionalnim takmičenjima. Međutim, ono po čemu će ostati posebno upamćen nije samo broj trofeja, već uticaj koji je imao na generacije igrača i cjelokupan košarkaški sistem.

Vujošević je bio i čovjek snažnih stavova, često vrlo direktan u javnim nastupima. Nije izbjegavao da govori o problemima u sportu, finansijama klubova i stanju u društvu, što ga je činilo jednom od najglasnijih figura u regionalnoj košarci.

Posljednje godine života obilježila je borba s teškim zdravstvenim problemima, uključujući transplantaciju bubrega i dugotrajno liječenje. Uprkos tome, ostao je aktivan u košarkaškom životu i zadržao veliki ugled među kolegama i navijačima.

Njegovo nasljeđe ogleda se u trofejima, igračima koje je stvorio i sistemu koji je izgradio. Duško Vujošević ostaje upamćen kao trener koji je od ograničenih resursa pravio vrhunske rezultate i koji je snažno uticao na razvoj košarke u regionu.