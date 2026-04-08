Kako je Dule Vujošević "uvukao" Radeta Zagorca u svijet umjetnosti? Košarkaš otkrio detalje za ATV

08.04.2026 13:06

Раде Загорац кошаркаш
Foto: ATV

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 67. godini života nakon teške borbe za bolešću bubrega.

Duško Vujošević bio je jedan od najznačajnijih košarkaških trenera u regionu, čije je ime trajno vezano za uspjehe KK Partizan.

Pored ljubavi prema košarci,legendarni trener je gajio i veliku strast prema umjetnosti. Tom ljubavlju je "zarazio" i Radeta Zagorca, koji je za ATV otkrio kako je to sve teklo.

"Ljubav prema umjetninama je od Duleta Vujoševića, ali onako, na laičkom nivou. Prijateljstvo sa Duletom se bazira, ja sam igrao protiv njega, ali on je uvijek pozitivno pričao o meni na tim konferencijama pred te naše utakmice Partizan - Mega.

"Sve krenulo od poruke"

Poznanstvo datira od mog odlaska u Ameriku. Ja sam potpisao ugovor i sve je super išlo, a on je imao velikih zdravstvenih problema i ja sam to pročitao. Miloje (Dejan Milojević) mi je dao njegov kontakt jer sam ja osjetio neku potrebu iz nekog ljudskog, nije mi bio idol, ali obožavao sam Duleta Vujoševića. Napisao sam mu vrlo kratku poruku: "Želim Vam brz oporavak...", ali kod takvih ljudi kao što je Dule, oni to ne zaboravljaju jer sam ja u tom trenutku na vrhuncu svoje karijere, sjetio sam se njega i poželio sam mu oporavak.

Vrlo brzo, na moju žalost, se situacija okrenula, i onda je on meni slao poruke podrške. Kada sam došao u Partizan, zvanično smo se upoznali, i on me uveo u jedan taj svijet koji meni uopšte nije bio poznat. Usmjerio me je gdje da gledam, sa kojim ljudima da razgovaram i mogu da kažem da je on 100 procentno zaslužan za to", rekao je Zagorac u našoj emisiji na "Na ivici terena".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером

Košarka

Legendarna rečenica po kojoj će Grobari pamtiti Vujoševića

6 h

0
Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"

Košarka

Najlegendarnija izjava Duška Vujoševića: "E tada se pali mašina"

6 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Ko je bio Duško Vujošević

6 h

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Košarka

Umro Duško Vujošević!

6 h

1

