Od čega je umro Duško Vujošević?

08.04.2026 13:26

Душко Вујошевић кошаркашки тренер
Foto: Youtube / Sport Light & KIDA Show

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini u Beogradu. Vujošević je već godinama imao problema sa zdravljem i stanje se značajno pogoršalo.

Prvo je dobio šećer, zatim su stradali kapilari, vene i na kraju bubrezi i godinama je bio na dijalizi.

Zbog toga je prošle godine Duško Vujošević imao i transplantaciju bubrega koja mu je urađena na jednoj klinici u Bjelorusiji, ali se njegovo stanje pogoršalo u martu ove godine.

Primljen sa upalom pluća

Sredinom prethodnog mjeseca, Duško Vujošević primljen je u Urgentni centar u Beogradu zbog narušenog zdravlja, prenosi Mondo.

On je primljen upalom pluća i bio je stavljen na kiseoničku terapiju, gdje se situacija malo popravila, ali je zbog opšteg stanja i simptoma koji su se pokrenuli bio podvrgnut i kardiološkim ispitivanjima.

Vujošević je uz srčane probleme i upalu pluća imao i pomenute probleme sa bubrezima, zbog kojih je njegov oporavak tekao vrlo teško u posljednje tri sedmice.

Više iz rubrike

