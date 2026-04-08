Cijene plina u Evropi oštro pale

Cijene plina u Evropi oštro su pale danas nakon što su Iran i SAD objavili dvonedjeljno primirje, nagovijestivši potpuno otvaranje Hormuškog moreuza za tranzit pošiljki energenata.

Megavat-sat plina s rokom isporuke u maju iznosio je prijepodne na referentnoj holandskoj digitalnoj berzi TTF 45,36 evra i bio je jeftiniji za gotovo 15 odsto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.

Nakon američko-izraelskog napada na Iran prije više od pet sedmica, cijene su nakratko porasle i do 74 evra po megavat-satu, navodi novinska agencija dpa.

Tržišta su danas reagovala na dvonedjeljno primirje, uz potpuno otvaranje Hormuškog moreuza za tranzit brodova, u koordinaciji s Iranom, prema navodima Teherana.

Dogovor o primirju postignut je manje od dva sata prije isteka roka koji je američki predsjednik Donald Tramp dao Teheranu za otvaranje moreuza, uz prijetnju razornim napadima na civilnu infrastrukturu.

Iran je kontrolu nad Hormuškim moreuzom preuzeo nakon američko-izraelskog napada 28. februara, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Vlada u Teheranu više puta je naglašavala da je plovni put zatvoren samo za „neprijatelje“, dok brodovi „prijateljskih“ zemalja, uključujući Irak, Kinu, Indiju i Pakistan, mogu slobodno ploviti u koordinaciji s iranskim vlastima.

Hormuškim moreuzom prolazi približno petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Tržišta plina dodatno je uzdrmao iranski napad na postrojenje za ukapljivanje gasa u katarskom Ras Lafanu (Ras Laffan), nakon izraelskog napada na iransko gasno polje Južni Pars (South Pars). Iran to polje dijeli s Katarom.

Direktor kompanije QatarEnergy Saad al-Kaabi (Saad al-Kaabi) izjavio je da su u Ras Lafanu oštećena dva od 14 postrojenja za ukapljivanje prirodnog gasa, što predstavlja 17 odsto katarskih izvoznih kapaciteta, dodajući da će za popravke biti potrebno tri do pet godina.

U tom periodu QatarEnergy neće moći da isporučuje 12,8 miliona tona gasa godišnje, procijenio je direktor katarske kompanije.

Katar proizvodi oko petine svjetskog ukapljenog prirodnog gasa i zauzima drugo mjesto na listi vodećih izvoznika, iza SAD.

Početkom sedmice dva katarska tankera s LNG-om odustala su od prolaska moreuzom jer nisu dobila dozvolu iranskih vlasti, navodi dpa. „Al Daajen“ (Al Daayen) i „Rašeida“ (Rasheeda) ukrcali su ukapljeni gas u Kataru neposredno pred početak rata krajem februara.

(Indeks)