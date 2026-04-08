Hegset: Proizvodnja energije u Iranu bila u rukama SAD-a

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su napadi na vojne ciljeve na ostrvu Karg poslali jasnu poruku Iranu o njegovoj trenutnoj situaciji i budućnosti.

Govoreći na konferenciji za novinare, Hegset je istakao da su ti potezi imali strateški značaj u pritisku na Teheran.

"Napadi na vojne ciljeve na ostrvu Karg pokazali su Irancima njihovu situaciju i budućnost", rekao je Hegset.

On je dodao da je sposobnost Irana da proizvodi energiju bila pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Donalda Trampa.

"Sposobnost režima da proizvodi energiju bila je u našim rukama. Bila je u rukama predsjednika Trampa. Zato su došli za pregovarački sto", napomenuo je Hegset.

Prema njegovim riječima, Iran je pristao na prekid vatre nakon što je shvatio da bi mogao izgubiti mogućnost izvoza energije.

"Ovakav pritisak doveo ih je do tačke u kojoj su zapravo rekli: 'U redu, želimo sklopiti ovaj dogovor'," objasnio je Hegset, a prenosi "Apa".