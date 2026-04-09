Iran o okončanju sukoba: SAD da izaberu!

Sjedinjene Američke Države moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

"Iransko-američki uslovi su jasni i eksplicitni. SAD moraju da odaberu, ili će biti prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje", napisao je Arakči na mreži Iks.

On je istakao da cijeli svijet vidi masakre u Libanu.

"Lopta je u američkom dvorištu, a svijet gleda da li će se držati svojih obaveza", saopštio je Arakči, a prenosi Srna.

Prethodno je Iran proglasio "istorijsku i razornu pobjedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski prijedlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

Uprkos primirju, izraelske snage pokrenule su žestoke napade na Liban, gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta. U napadima je ubijeno najmanje 254 Libanca, a najmanje 1.165 je povrijeđeno.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je kršenje prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" odgovoriti na svaki napad.

U telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šahbazom ŠariFom, osudio je jučerašnje napade na ostrvima Lavan i Siri, prenosi iranska televizija Press.

Pezeškijan je istakao da je Liban uključen u plan od 10 tačaka, dok Izrael i SAD tvrde suprotno.

Naglasio je i da taj plan predstavlja okvir za trajno okončanje rata.