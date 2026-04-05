Džidži Hadid o Epstinovim fajlovima: "Nikada nisam srela to čudovište"

Model Džidži Hadid je prvi put progovorila o takozvanim Epštajnovim dokumentima nakon što se njeno ime pojavilo u jednom od njegovih imejlova.

Tridesetogodišnja manekenka nije komentarisala slučaj mjesecima, ali je sada prekinula tišinu odgovarajući na komentar pratioca na Instagramu.

Pominjanje u imejlu iz 2015. godine

Ime Džidži Hadid pojavilo se u imejl poruci između Džefrija Epštajna i još uvijek nepoznate osobe u decembru 2015. godine. U poruci, osoba je pitala Epštajna: „Kako su sestre Hadid postale manekenke i zaradile toliko novca?! Ne razumijem...“

Prema pisanju E! Njuza, Epštajn je odgovorio: „Znate.“ Osoba je odgovorila: „Otac je platio agenciji“, na šta je Epštajn napisao: „Ne“, a zatim dodao: „Zato što prate uputstva, to je tako jednostavno.“

Odgovor na komentar na Instagramu

Nakon višemjesečne tišine, Hadid je odlučila da reaguje. Razlog je bio komentar na jednoj od njenih najnovijih objava na Instagramu, u kojem je korisnik napisao: „Prestala sam da te pratim jer ne pričaš o tim dokumentima, Džidži.“

Model je ostavio dugačak odgovor na to.

„Nikada nisam srela to čudovište“

„Bila sam užasnuta. Užasno je čitati da neko koga nikada nisi upoznao tako govori o tebi, posebno u ovom kontekstu. Nikada u životu nisam srela ovo čudovište. Iz te prepiske mi je bilo očigledno da pokušava da preuzme zasluge za tuđe karijere kako bi manipulisao svojim žrtvama, u ovom slučaju osobom koja mu je slala imejlove sa pitanjima o mojoj karijeri“, počela je Hadid.

„Nisam komentarisala jer ne želim da umanjim priče njegovih stvarnih žrtava. Međutim, vaš komentar me je naveo da shvatim da možda nije jasno, a važno je da znam: istina je, odrasla sam u privilegovanim okolnostima. Ali moji roditelji su me štitili i naučili me vrijednosti napornog rada, istog rada koji ih je doveo u ovu zemlju i omogućio im da izgrade karijere“, nastavila je.

„Moja majka me je lično vodila na sastanke agencija u Njujorku neposredno prije mog 18. rođendana. I sama je radila za dve od njih tokom svoje karijere, Merilin i Ford. Sastala sam se sa desetak agencija, i samo Merilin, IMG i možda još jedna agencija su mi ponudile ugovor. Potpisala sam sa IMG 2012. godine i od tada stalno radim.“

„Biti pomenuta u tim dokumentima, mislim da sam imala 20 ili 21 godinu kada je taj imejl napisan, je uznemirujuće. Želim da jasno stavim do znanja da nikada nisam imala nikakve veze sa tim odvratnim čovjekom. Neka gori u paklu“, zaključila je.

