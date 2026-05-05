Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

Zgrada Gradske uprave Zagreb je evakuisana nakon nove dojave o postavljenoj bombi, a u toku je kontradiverzioni pregled.
Osim ove, upućene su još dvije dojave o postavljenim bombama u sjedištu političke stranke "Možemo" i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu.
Za ove lokacije su ranije u više navrata stizale dojave koje su bile lažne.
U školama i drugim institucijama u Hrvatskoj proteklih sedmica stizale su dojave o bombama, koje su prestale nakon hapšenja trojice mladića, od kojih su dvojica maloljetni.
Ovi mladići terete se za terorizam, a dvojici je određen istražni zatvor.
