Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

Zgrada Gradske uprave Zagreb je evakuisana nakon nove dojave o postavljenoj bombi, a u toku je kontradiverzioni pregled.

Osim ove, upućene su još dvije dojave o postavljenim bombama u sjedištu političke stranke "Možemo" i na jednoj lokaciji u Novom Jelkovcu.

Za ove lokacije su ranije u više navrata stizale dojave koje su bile lažne.

U školama i drugim institucijama u Hrvatskoj proteklih sedmica stizale su dojave o bombama, koje su prestale nakon hapšenja trojice mladića, od kojih su dvojica maloljetni.

Ovi mladići terete se za terorizam, a dvojici je određen istražni zatvor.