Logo
Large banner

Ovo su posljednje riječi žrtve grupnog silovanja koja je umrla putem eutanazije

Autor:

ATV

28.03.2026

10:00

Komentari:

1
Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије
Foto: Screenshot / X

Djevojka, koja je 2022. godine preživjela grupno silovanje od strane bivšeg dečka i nekoliko migranata u prihvatnom centru, nakon čega se bacila sa zgrade i ostala u kolicima, preminula je nakon eutanazije na sopstveni zahtjev.

Obučena u svoju najljepšu haljinu i našminkana, primila je smrtonosnu injekciju u četvrtak uveče. Niko nije bio sa njom kada je umrla, i niko nije pokušao da je odvrati.

Njena porodica se skoro dvije godine borila protiv odluke da prihvati asistirano samoubistvo. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) odbacio tužbu koju je podnio njen otac. Noelija Kastiljo je još jednom potvrdila svoju želju prije nego što je zauvijek zatvorila oči.

"Želim da idem sada u miru i da okončam svoju patnju", rekla je djevojka, nakon čega joj je ubrizgao sredstvo od kog je preminula.

Umrla je u bolnici u Barseloni oko 20 časova, što su kasnije potvrdile i vlasti.

Pola sata ranije, njena porodica je bila sa njom. Noelija se oprostila od roditelja, bake i braće i sestara. Oproštaj je trajao duže nego što je planirano. Na kraju, dvadesetpetogodišnjakinja je zamolila sve da napuste sobu kako bi asistirano samoubistvo moglo da počne.

Dok je lijek davan u tišini, ispred bolnice je izbio protest. Čak i nakon njene smrti, slučaj nastavlja da dijeli zemlju. Noelija Kastiljo nije bila samo veoma mlada, već i teško traumatizovana.

Prema njenom sopstvenom iskazu, odlučila je da umre nakon grupnog silovanja i skoka sa nebodera. Od tada je bila paralizovana od struka nadole i patila je od velikih bolova.

"Više ne mogu da se nosim sa svim što me muči u glavi, sa svim što sam doživjela", rekla je u jednom intervjuu.

U parlamentu u Madridu, izvršenje njene želje dovelo je do burnih scena i žestoke verbalne razmjene - neki su to čak nazvali "egzekucijom".

Eutanazija je legalizovana u Španiji 2021. godine na zahtjev ljevičarske vlade, podsjeća "Kurir".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Noelija Kastiljo

eutanazija

Španija

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner