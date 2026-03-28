Rat na Bliskom istoku se upravo proširio

ATV

28.03.2026

09:08

Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете
Foto: Tanjug/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.

U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog djelovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama, prenio je "Rojters".

Huti su poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.

Izraelske vlasti su ranije jutros saopštile da preduzimaju mjere presretanja raketa iz Jemena.

Lansiranje raketa iz Jemena ka južnom Izraelu je uslijedilo nekoliko sati nakon što su jemenski Huti, povezani sa Iranom, poručili da su spremni da djeluju ukoliko se nastavi ono što su nazvali eskalacijom protiv Irana, ne navodeći kakav oblik bi intervencija mogla da ima, prenio je "Rojters".

Ulazak Huta u sukob povećava mogućnost šire regionalne konfrontacije, s obzirom na njihovu sposobnost da gađaju ciljeve daleko izvan Jemena i da ometaju brodske rute oko Arapskog poluostrva i Crvenog mora.

Huti su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob.

