Logo
Large banner

Ukradeno 12 tona čokolade ''Kit Ket''

Autor:

ATV

28.03.2026

12:44

Komentari:

0
Кит Кет чоколадица
Foto: Pexels/Guto Macedo

Kamion sa 12 tona čokoladnih proizvoda kompanije "Kit ket" ukraden je tokom tranzita u Evropi, saopštio je portparol firme, koja je u vlasništvu švajcarskog prehrambenog giganta "Nestle".

Portparol je rekao da je tovar, u kojem su bila 413.793 slatkiša, nestao prošle sedmice dok je prevožen između proizvodnih i distributivnih lokacija.

"Oduvijek smo podsticali ljude da se odvoje od `Kit keta`. Međutim, izgleda da su lopovi shvatili poruku previše doslovno i pobjegli sa više od 12 tona naše čokolade", dodao je on.

Portparol je upozorio da krađa može da dovede do nestašice `Kit keta` na policama uoči Uskrsa, prenio je AFP.

Ukradeni kamion je krenuo iz centralnog dijela Italije prema Poljskoj, s planom da usput obavi distribuciju čokolade.

"Kit ket" nije naveo gdje je tačno roba nestala, ali je potvrdio da još nisu pronađeni ni vozač ni kamion.

Kompanija je saopštila da je moguće pratiti ukradenu robu skeniranjem jedinstvenih serijskih kodova koji se nalaze na svakoj pločici.

"Ukoliko se tokom skeniranja pronađe podudaranje, aparat će automatski obavijestiti kompaniju da je riječ o ukradenom proizvodu", napominje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

Čokolada

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner