Užas u BiH: Jedna osoba upala u rijeku, u toku potraga

Autor:ATV
28.03.2026
12:27
Komentari:0
Iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da je sinoć jedna osoba upala u rijeku Stupčanicu.
Incident se dogodio na području opštine Olovo, gdje je odmah pokrenuta potraga.
Nadležne službe intenzivno tragaju za nestalom osobom. U ovom trenutku nisu poznati pol ni starosna dob osobe, kao ni druge okolnosti događaja.
Na terenu su angažovani pripadnici policije i opštinske civilne zaštite. Pretraga terena i riječnog korita odvija se u otežanim uslovima, prenosi "Crna hronika".
Više informacija očekuje se nakon što potraga bude okončana ili se utvrde dodatne činjenice.
