Iznajmio automobil i nije vratio, ne javlja se na pozive

Policijska uprava Ljubuški zaprimila je prijavu zbog sumnje na krivično djelo utaje, nakon što iznajmljeno vozilo nije vraćeno vlasniku u predviđenom roku.

Prema informacijama iz policije, A.N. (1996.) iz Ljubuškog prijavio je da je osobi S.P. (1985.) iz Mostara iznajmio vozilo marke Reno, bh. registarskih oznaka, uz uredno sklopljen ugovor o najmu.

Nakon isteka ugovorenog roka za povrat, vozilo nije vraćeno, a osoba kojoj je automobil iznajmljen prestala se javljati na telefonske pozive.

"Dana 25.03.2026. godine u 12:00 sati u PU Ljubuški pristupio je A.N. (1996.) iz Ljubuškog i prijavio da je osobi S.P. (1985.) iz Mostara iznajmio vozilo marke ‘Reno’ bh. registarskih oznaka, uz prethodno uredno sačinjen ugovor o najmu. Međutim, nakon isteka predviđenog roka za povrat vozila, navedena osoba nije vratila vozilo te se prestala javljati na pozive“, izjavio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za "Hercegovina.info".

O slučaju je obaviještena dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, a policijski službenici preduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela "Utaja“ iz člana 290. Krivičnog zakona Federacije BiH.