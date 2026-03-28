Iznajmio automobil i nije vratio, ne javlja se na pozive

ATV

28.03.2026

11:12

Изнајмио аутомобил и није вратио, не јавља се на позиве

Policijska uprava Ljubuški zaprimila je prijavu zbog sumnje na krivično djelo utaje, nakon što iznajmljeno vozilo nije vraćeno vlasniku u predviđenom roku.

Prema informacijama iz policije, A.N. (1996.) iz Ljubuškog prijavio je da je osobi S.P. (1985.) iz Mostara iznajmio vozilo marke Reno, bh. registarskih oznaka, uz uredno sklopljen ugovor o najmu.

Џералд Форд носач авиона

Region

Američki nosač aviona uplovio u luku blizu BiH

Nakon isteka ugovorenog roka za povrat, vozilo nije vraćeno, a osoba kojoj je automobil iznajmljen prestala se javljati na telefonske pozive.

"Dana 25.03.2026. godine u 12:00 sati u PU Ljubuški pristupio je A.N. (1996.) iz Ljubuškog i prijavio da je osobi S.P. (1985.) iz Mostara iznajmio vozilo marke ‘Reno’ bh. registarskih oznaka, uz prethodno uredno sačinjen ugovor o najmu. Međutim, nakon isteka predviđenog roka za povrat vozila, navedena osoba nije vratila vozilo te se prestala javljati na pozive“, izjavio je portparol MUP-a ZHK Marko Banožić za "Hercegovina.info".

novac evri

Svijet

Da li je 3.000 evra dovoljno za život u Njemačkoj?

O slučaju je obaviještena dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, a policijski službenici preduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela "Utaja“ iz člana 290. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Više iz rubrike

Миленко Томић

Hronika

Gdje je trener pedofil iz Bijeljine?

14 h

0
Мушкарац остао без ока усред жестоке туче

Hronika

Muškarac ostao bez oka usred žestoke tuče

15 h

0
Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган

Hronika

Manijak ušao u lift sa djevojčicom, pa joj pokazivao polni organ

16 h

0
Удес на излазу из Витеза

Hronika

Težak udes u BiH, čeka se dva sata

17 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

12

02

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

11

58

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

11

57

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

11

54

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

