Iran tvrdi: Napali smo američke vojne baze u Dubaiju

Autor:

ATV

28.03.2026

15:10

Iran je u posljednjih nekoliko sati izvršio napade na američke vojne baze u Dubaiju, u kojima je smješteno više od 500 američkih vojnika, izjavio je danas portparol centralnog iranskog štaba Hatam al Anbije.

"U proteklih nekoliko sati, njihova dva skrovišta, sa više od 400 ljudi koji su se krili u prvom i više od 100 ljudi koji su se krili u drugom skrovištu u Dubaiju, identifikovana su i napadnuta raketama i precizno vođenim dronovima", rekao je portparol, prenosi iranska agencija Mehr.

Učešće Korpusa islamske revolucionarne garde

Kako je saopšteno, napad su izveli pripadnici iranskih vazduhoplovnih snaga i mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Agencija Mehr navodi da su satima kola hitne pomoći bila zauzeta prevozom mrtvih i ranjenih američkih komandanata i vojnika.

SNSD Brčko: Pištolji nisu navijački rekviziti, zakon važi za sve

Više iz rubrike

Пензионер из БиХ ојадио Аустријанце за 46.000 евра

Svijet

Penzioner iz BiH ojadio Austrijance za 46.000 evra

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kuba je sljedeća

2 h

1
Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима

Svijet

Delegacija Dume poslije posjete Vašingtonu: Slažemo se sa Amerikancima

3 h

0
Кит Кет чоколадица

Svijet

Ukradeno 12 tona čokolade ''Kit Ket''

3 h

0

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

