Iran tvrdi: Napali smo američke vojne baze u Dubaiju

Iran je u posljednjih nekoliko sati izvršio napade na američke vojne baze u Dubaiju, u kojima je smješteno više od 500 američkih vojnika, izjavio je danas portparol centralnog iranskog štaba Hatam al Anbije.

Iran tvrdi da je izveo snažan napad na američke vojne baze u Dubaiju

Napad je izveden korišćenjem precizno vođenih dronova i raketa na identifikovana skrovišta.

U operaciji su učestvovali pripadnici vazduhoplovnih snaga i mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

"U proteklih nekoliko sati, njihova dva skrovišta, sa više od 400 ljudi koji su se krili u prvom i više od 100 ljudi koji su se krili u drugom skrovištu u Dubaiju, identifikovana su i napadnuta raketama i precizno vođenim dronovima", rekao je portparol, prenosi iranska agencija Mehr.

Učešće Korpusa islamske revolucionarne garde

Agencija Mehr navodi da su satima kola hitne pomoći bila zauzeta prevozom mrtvih i ranjenih američkih komandanata i vojnika.