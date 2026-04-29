Pojavio se snimak napada nožem u Londonu: Dvije osobe povrijeđene

Snimak nadzorne kamere prikazuje trenutak kada je muškarac izboden u blizini autobuske stanice u Golders Grinu, u sjevernom Londonu, u slučaju koji policija istražuje kao mogući antisemitski napad nožem u kojem su dvije osobe jevrejske vjeroispovijesti završile u bolnici.

Prema policijskim informacijama, dvije žrtve – jedna u sedamdesetim, a druga u tridesetim godinama – nalaze se u stabilnom stanju. Policija je uhapsila 45-godišnjeg muškarca nakon što je savladan elektrošokerom, te navodi da se razmatraju svi mogući motivi, uključujući i utvrđivanje porijekla i nacionalnosti osumnjičenog.

Snimak prikazuje kako osumnjičeni prilazi žrtvi i napada je, dok prolaznici pokušavaju da pruže pomoć. Policija je saopštila i da je napadač pokušao ubosti i policijske službenike, ali niko od njih nije povrijeđen.

Napad se dogodio nakon niza paljevina na jevrejskim objektima u Londonu u posljednjim sedmicama, od kojih se neki incidenti istražuju i zbog mogućih veza s Iranom, navodi policija.

Britanski premijer Kir Starmer opisao je napad kao “potpuno užasan”, dok je glavni rabin Efraim Mirvis poručio da je vladi potrebno više od riječi kako bi se efikasno suprotstavila mržnji ovog tipa.