Pojavio se snimak napada nožem u Londonu: Dvije osobe povrijeđene

29.04.2026 18:33

Појавио се снимак напада ножем у Лондону: Двије особе повријеђене
Foto: Printscreen/X

Snimak nadzorne kamere prikazuje trenutak kada je muškarac izboden u blizini autobuske stanice u Golders Grinu, u sjevernom Londonu, u slučaju koji policija istražuje kao mogući antisemitski napad nožem u kojem su dvije osobe jevrejske vjeroispovijesti završile u bolnici.

Prema policijskim informacijama, dvije žrtve – jedna u sedamdesetim, a druga u tridesetim godinama – nalaze se u stabilnom stanju. Policija je uhapsila 45-godišnjeg muškarca nakon što je savladan elektrošokerom, te navodi da se razmatraju svi mogući motivi, uključujući i utvrđivanje porijekla i nacionalnosti osumnjičenog.

Snimak prikazuje kako osumnjičeni prilazi žrtvi i napada je, dok prolaznici pokušavaju da pruže pomoć. Policija je saopštila i da je napadač pokušao ubosti i policijske službenike, ali niko od njih nije povrijeđen.

Napad se dogodio nakon niza paljevina na jevrejskim objektima u Londonu u posljednjim sedmicama, od kojih se neki incidenti istražuju i zbog mogućih veza s Iranom, navodi policija.

Britanski premijer Kir Starmer opisao je napad kao “potpuno užasan”, dok je glavni rabin Efraim Mirvis poručio da je vladi potrebno više od riječi kako bi se efikasno suprotstavila mržnji ovog tipa.

Više iz rubrike

Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама

Svijet

Potvrđena kazna za atentatora na Fica: Cintula dobio 21 godinu zatvora

2 h

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Svijet

Hiljade kupaca na udaru opasne prevare na tržištu polovnih automobila, žrtve ostaju bez svega

2 h

0
Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

Svijet

Pentagon objavio koliko je do sada koštao rat u Iranu

2 h

0
Цијене нафте експлодирале након Трампове АИ слике и објаве плана за Хормуз

Svijet

Cijene nafte eksplodirale nakon Trampove AI slike i objave plana za Hormuz

3 h

0

  • Najnovije

19

57

Jokići imaju recept za uspjeh: Tri generacije, četiri decenije mljekarstva

19

55

Kim Kardašijan "izbacila" grudi, ali svi pričaju o rukama Luisa Hamiltona

19

38

Novi ozbiljan skok cijene nafte

19

32

Prijave na Javni poziv za kapitalne investicije do 6. maja

19

29

Sumnjiv postupak nabavke tehnologija "koči" izbore: Hoće li biti odgođeni?

